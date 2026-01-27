В галерее Театра Чехова откроют выставку о прикосновении и поцелуе - от нейтрального до страстного
Продолжая диалог с обществом на языке современного искусства, 13 февраля 2026 года, в 13:00, в галерее Театра Чехова откроется выставка художницы Кристы Виндберги Аузниеце "OSCULUM. BASIUM. SUAVIUM". Выставка предлагает свой взгляд на значение прикосновения, времени и близости в контексте современного искусства.
"Сотворение начинается с намерения, прикосновения и движения. Две руки, застывшие в движении, непрерывно вращаются навстречу друг другу, и их траектория образует бесконечный цикл сближения и отдаления. Отсылка к фреске Микеланджело "Сотворению Адама" - прямая, однако здесь творение оказывается в руках женщины; таким образом интерпретация акта сотворения смещается к новым измерениям идентичности и авторства. В этой работе нет божественной иерархии - лишь равноправное присутствие двух творцов.
Правая и левая рука вращаются вокруг своей оси, словно автономные планеты, и их движение вызывает в памяти стрелки часов, для которых время - это всегда нечто точное и размеренное. Одна секунда заключает в себе краткий момент встречи, а за ним следует период, где господствуют ожидание и потенциал.
Один полный оборот охватывает 360 градусов, однако лишь один градус дарит соприкосновение - тот миг, в котором концентрируются интенсивность и хрупкость акта творения; миг, который напоминает о вновь и вновь возникающей возможности.
Работа меняется от месяца к месяцу - Osculum, Basium, Suavium - и постепенно дистанция сокращается: от сдержанного жеста, через нежность, к чувственной интенсивности. Basium - это нежный и ласковый поцелуй, который традиционно ассоциируется с выражением любви и близости. Osculum - более нейтральная форма поцелуя, в классической традиции часто носящяя социальный или ритуальный характер. Suavium обозначает страстный, чувственный и насыщенный эротическим переживаниями поцелуй", - рассказывает художница Криста Виндберга Аузниеце.
Криста Виндберга Аузниеце - латвийская художница, работающая в области графики, живописи, видео, инсталляций и сценографии. Ее творческие интересы фокусируются на времени и памяти как изменчивом, многослойном "материале", а также на невидимом - тишине, пустоте и потенциале, который еще находится в процессе формирования; важную роль в ее работах также играют точки пересечения личной и коллективной памяти и присутствие рода. В произведениях Виндберги мышление и чувственность формы идут рука об руку - свет, тень, фактура и физическая природа материалов становятся метафорами и точно выстроенным опытом для зрителя. Криста регулярно выставляла свои работы в Латвии и за рубежом, в том числе в Центре современного искусства Kim? и галерее Alma в Риге, а также в галерее Kogo в Тарту, а также принимала участие в международных проектах и биеннале. Ее творчество отмечено профессиональными наградами, а произведения находятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в коллекции Латвийского национального художественного музея.