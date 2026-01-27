В галерее Театра Чехова откроют выставку о прикосновении и поцелуе - от нейтрального до страстного

Криста Виндберга Аузниеце - латвийская художница, работающая в области графики, живописи, видео, инсталляций и сценографии. Ее творческие интересы фокусируются на времени и памяти как изменчивом, многослойном "материале", а также на невидимом - тишине, пустоте и потенциале, который еще находится в процессе формирования; важную роль в ее работах также играют точки пересечения личной и коллективной памяти и присутствие рода. В произведениях Виндберги мышление и чувственность формы идут рука об руку - свет, тень, фактура и физическая природа материалов становятся метафорами и точно выстроенным опытом для зрителя. Криста регулярно выставляла свои работы в Латвии и за рубежом, в том числе в Центре современного искусства Kim? и галерее Alma в Риге, а также в галерее Kogo в Тарту, а также принимала участие в международных проектах и биеннале. Ее творчество отмечено профессиональными наградами, а произведения находятся в государственных и частных коллекциях, в том числе в коллекции Латвийского национального художественного музея.