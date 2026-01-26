В Даугавпилсе пройдет открытый чемпионат по подледной рыбалке
7 февраля на Большом Стропском озере состоится открытый чемпионат Даугавпилса по подледной рыбалке, который соберет как опытных рыболовов, так и любителей этого вида спорта. Соревнования организует Управление образования, молодежи и спорта города Даугавпилса в сотрудничестве с обществом Latgales Asie Āķi.
Соревнования пройдут на Большом Стропском озере и начнутся с раннего утра. Регистрация участников запланирована с 8.00 до 8.45 на спасательной станции по адресу улица Стропу, 40, после чего состоится информационное собрание. Рыбалка в детской группе пройдет с 9.00 до 12.00, а во взрослой группе — с 9.00 до 13.00. Церемония награждения запланирована на 13.30.
Участие в чемпионате бесплатное. Принять участие может любой любитель рыбалки, имеющий действующую рыболовную карту и лицензию на ловлю рыбы на Большом Стропском озере. Соревнования пройдут в индивидуальном зачете в двух возрастных группах — молодежь до 16 лет и взрослые с 16 лет.
Участникам разрешается рыбачить с одной удочкой, оснащенной одним крючком. Рыбу необходимо хранить в соответствии с правилами, запрещено бросать ее на лед или в снег, а также передавать улов или инвентарь другим участникам. По завершении соревнований весь улов должен быть передан судьям для взвешивания.
Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Каждый участник несет личную ответственность за свою безопасность на льду, при этом несовершеннолетние могут участвовать только в сопровождении родителей или опекунов.
Победители будут определены в нескольких номинациях: по общему весу выловленной рыбы, за самую тяжелую пойманную рыбу (окунь или судак), а также в детской группе — по общему весу рыбы. В случае равного результата победитель будет определен по весу самой крупной пойманной рыбы. Участники, занявшие первые три места в каждой номинации, получат медали и призы, при этом организаторы оставляют за собой право вручить и специальные призы.
Открытый чемпионат Даугавпилса по подледной рыбалке стал значимым зимним спортивным событием в городе. Ежегодно он собирает как местных жителей, так и гостей, предлагая возможность активно провести время, проверить свои навыки и насладиться атмосферой зимней рыбалки.