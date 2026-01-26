В Даугавпилсе пройдет открытый чемпионат по подледной рыбалке

Победители будут определены в нескольких номинациях: по общему весу выловленной рыбы, за самую тяжелую пойманную рыбу (окунь или судак), а также в детской группе — по общему весу рыбы. В случае равного результата победитель будет определен по весу самой крупной пойманной рыбы. Участники, занявшие первые три места в каждой номинации, получат медали и призы, при этом организаторы оставляют за собой право вручить и специальные призы.