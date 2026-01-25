Театр из Бристоля сыграет в Риге: что известно о постановке "Рука об руку с ангелами"
В Театре улицы Гертрудес 4 февраля состоятся гастроли бристольского театра Theatre West со спектаклем «Рука об руку с ангелами» (Holding Hands with Angels).
Бристольский Theatre West считается одной из ведущих в Англии театральных компаний, работающих с новой драматургией. Сотрудничая с различными авторами и художниками, театр создает среду для развития творческих навыков и появления новых работ в сфере сценического искусства.
За последние 30 лет в театре создано более 150 новых постановок, а в 2024 году Theatre West стал одной из четырех ассоциированных компаний Bristol Old Vic — одного из ключевых театральных центров Великобритании, что подтверждает значимую роль коллектива в культурной жизни Англии.
Theatre West давно поддерживает тесные связи с Латвией. Впервые театр гастролировал в Латвии в 1996 году, и с тех пор неоднократно приезжал с турами по стране, выступая в Лиепае, Елгаве, Валмиере и Екабпилсе, а также в более небольших городах, таких как Гулбене и Кулдига.
В GIT 4 февраля в 19:00 театр представит спектакль «Рука об руку с ангелами». Организаторы отмечают, что это интенсивная, напряженная драма, действие которой разворачивается через несколько часов после дерзкого ограбления. Двое неизвестных преступников проводят время в убежище, ожидая дальнейших указаний от своих криминальных начальников, а их единственная компания — большая сумка, набитая деньгами. По мере того как идет ночь и льется виски, паранойя, суеверия и возможность на мгновение увидеть ангела смерти грозят разрушить их хрупкий союз.
Пьеса впервые была поставлена в 1997 году. Это была первая работа драматурга Майка Эйкерса, написанная в сотрудничестве с театральной компанией. К своему 35-летию Theatre West подготовил новую постановку «Рука об руку с ангелами».
Эйкерс доработал пьесу, адаптировав ее для современного зрителя. Режиссерами постановки выступили художественные руководители Theatre West Элисон Комли и Ана Стидарда. В спектакле заняты актеры Пол Мохан, Тим Прайорс и Майк Эйкерс.