Театр из Бристоля сыграет в Риге: что известно о постановке "Рука об руку с ангелами"

В GIT 4 февраля в 19:00 театр представит спектакль «Рука об руку с ангелами». Организаторы отмечают, что это интенсивная, напряженная драма, действие которой разворачивается через несколько часов после дерзкого ограбления. Двое неизвестных преступников проводят время в убежище, ожидая дальнейших указаний от своих криминальных начальников, а их единственная компания — большая сумка, набитая деньгами. По мере того как идет ночь и льется виски, паранойя, суеверия и возможность на мгновение увидеть ангела смерти грозят разрушить их хрупкий союз.