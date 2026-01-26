В Риге пройдет концерт к 270-летию Моцарта: "Маленькая ночная серенада" прозвучит при свечах
31 января в 19:00 в Рижской англиканской церкви Святого Искупителя пройдет концерт «Моцарту — 20. Маленькая ночная серенада Моцарта», посвященный 270-летию композитора.
В концерте примут участие выдающаяся сопрано Сонора Вайце и органистка Лариса Царькова.
В программе концерта, который пройдет при свечах, в интерпретации Ларисы Царьковой прозвучит «Маленькая ночная серенада» Вольфганга Амадея Моцарта в переложении для органа, а также другие инструментальные произведения. Кроме того, зрители услышат оперные арии Моцарта — их легкость, элегантность и глубокую эмоциональность раскроет высоко ценимая в Латвии и за рубежом оперная певица Сонора Вайце.
В концертной программе прозвучат «Alleluia» из Exsultate, Jubilate, «Laudate Dominum» из торжественных Vesperae, популярные арии из «Свадьбы Фигаро» и другие сольные произведения.
«Музыка Моцарта очаровывает меня своей искренней радостью, хрупкостью и глубиной. Она требует быть правдивой до самой глубины сердца, потому что за ней не спрячешься. В этой музыке каждая нота дышит и рассказывает свою историю», — говорит органистка Лариса Царькова.
Сонора Вайце добавляет: «Моцарт — это ясность, азарт, глубина сердца, и его музыка прекрасна, как вечность!»
«Для меня как для продюсера Моцарт — один из самых любимых композиторов, поэтому я хотела организовать концерт, посвященный Моцарту, именно в юбилейный месяц», — рассказывает продюсер концерта Ингрида Бондаре.
Она отмечает: «Особая акустика Рижской англиканской церкви и атмосфера, создаваемая свечами, придадут концерту торжественное, спокойное и вдохновляющее настроение, сделав этот вечер музыкальным наслаждением и данью уважения одному из гениев мировой музыки».