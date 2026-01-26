В Риге пройдет концерт к 270-летию Моцарта: "Маленькая ночная серенада" прозвучит при свечах

«Музыка Моцарта очаровывает меня своей искренней радостью, хрупкостью и глубиной. Она требует быть правдивой до самой глубины сердца, потому что за ней не спрячешься. В этой музыке каждая нота дышит и рассказывает свою историю», — говорит органистка Лариса Царькова.