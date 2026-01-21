В Xiaomi Arēna прозвучат главные хиты Голливуда: в Ригу едет The Grand Stars Orchestra
12 февраля на сцене Xiaomi Arēna международный оркестр The Grand Stars Orchestra исполнит лучшие голливудские работы в большом концертном шоу Hollywood Music Experience.
В вечерней программе оркестр исполнит музыку из таких фильмов, как «Мстители», «Дюна», «Уэнсдей», «Робин Гуд: Принц воров», «Опасные мысли», «Телохранитель», «Титаник», «Начало», «Сумерки», «Мулен Руж», «Красотка», «Топ Ган: Мэверик», «Тролли», «Рокки 3», «Код да Винчи», «Интерстеллар», «007: Координаты „Скайфолл“», «Миссия невыполнима», «Грязные танцы», «Игра престолов», «Пираты Карибского моря» и многих других. Все эти фильмы объединяет культовая музыка, ставшая неотъемлемой частью сюжета и превратившая кинокартины в мировые хиты. Их саундтреки узнаются с первых нот, вызывают сильные эмоции и давно вышли за пределы экрана, обретя самостоятельную концертную жизнь, сообщает портал balticevents.info.
Знаменитые песни Адель, Леди Гаги, Селин Дион, Уитни Хьюстон, Бруно Марса, Брайана Адамса, Сэма Смита, Джастина Тимберлейка и других звёзд мировой сцены, а также яркая и известная инструментальная музыка из вышеперечисленных фильмов, многие из которых были отмечены престижными музыкальными и кинематографическими наградами «Оскара», «Золотого глобуса», «BAFTA», «Грэмми» и «Эмми».
Особую атмосферу выступлениям The Grand Stars Orchestra придают выдающиеся солисты, участники и финалисты таких шоу как The Voice и X-Factor. Симфонический оркестр, вокальный ансамбль представят в Риге это шоу впервые и каждое выступление будет сопровождаться световым шоу со специальными видеопроекциями
Шоу Hollywood Music Experience в Латвии пройдет в рамках большого концертного тура по Европе. Концерт длится около 2 часов 40 минут, включая антракт. Билеты на концерт доступны во всех кассах Biļešu Serviss.