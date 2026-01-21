В Xiaomi Arēna прозвучат главные хиты Голливуда: в Ригу едет The Grand Stars Orchestra

В вечерней программе оркестр исполнит музыку из таких фильмов, как «Мстители», «Дюна», «Уэнсдей», «Робин Гуд: Принц воров», «Опасные мысли», «Телохранитель», «Титаник», «Начало», «Сумерки», «Мулен Руж», «Красотка», «Топ Ган: Мэверик», «Тролли», «Рокки 3», «Код да Винчи», «Интерстеллар», «007: Координаты „Скайфолл“», «Миссия невыполнима», «Грязные танцы», «Игра престолов», «Пираты Карибского моря» и многих других. Все эти фильмы объединяет культовая музыка, ставшая неотъемлемой частью сюжета и превратившая кинокартины в мировые хиты. Их саундтреки узнаются с первых нот, вызывают сильные эмоции и давно вышли за пределы экрана, обретя самостоятельную концертную жизнь, сообщает портал balticevents.info.