В Риге открывается необычный кинофестиваль современных фильмов

Фестиваль Медведь, лев и ветвь» был основан пять лет назад в Литве, а в прошлом году впервые прошел в Латвии. В этом году показы фестивальных фильмов состоятся в кинотеатрах Splendid Palace, Forum Cinemas, Kino Bize и Cinamon Akropole Alfa в Риге, а также в Цесисе и Лиепае.