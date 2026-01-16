В Риге открывается необычный кинофестиваль современных фильмов
Сегодня в 18.30 в кинотеатре Splendid Palace показом фильма «Голубая тропа» откроется фестиваль современного кино «Медведь, лев и ветвь», в программу которого включено 15 фильмов.
В рамках фестиваля можно будет увидеть картины, показанные на кинофестивалях в Берлине, Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне. Десять работ впервые были представлены в Каннах, а пять фильмов выдвигались на номинацию премии Американской киноакадемии «Оскар».
Кинопрограмма фестиваля разделена на четыре тематические подпрограммы: «По ту сторону реальности», «Отражения», «Белые воробьи» и «(Не)личные вещи».
Фестиваль откроет фильм «Голубая тропа», удостоенный награды «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля, режиссера Габриэла Маскару. В программу также вошли драма Оливера Лаше "Сират", фильм Франческо Соссы "Путник", работа Ивана Фунда "Заклинатель зверей", драма Маши Шилинской "Глядя на солнце", фильм Кристиана Петцольда "Мироир № 3: Лодка в океане "и новейшая работа Джима Джармуша "Отец мать сестра брат".
В подпрограмме «(Не)личные вещи» также покажут документальный фильм "Оруэлл: 2+2=5", шведскую заявку на «Оскар» - "Орлы республики", а также драму Доминика Молля "Дело № 137". В программе «Белых воробьев» представлены фильмы "Люби меня нежно", "Поэт", "Улица Малаги" и картина венгерского режиссера Дьердя Пальфи "Курица".
Фестиваль Медведь, лев и ветвь» был основан пять лет назад в Литве, а в прошлом году впервые прошел в Латвии. В этом году показы фестивальных фильмов состоятся в кинотеатрах Splendid Palace, Forum Cinemas, Kino Bize и Cinamon Akropole Alfa в Риге, а также в Цесисе и Лиепае.