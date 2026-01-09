Дива кабовердианской музыки Нэнси Виейра возвращается в Ригу с сольным концертом - в Дворце культуры “VEF”
В феврале следующего года музыкальную жизнь Риги ожидает особое событие - 12 февраля 2026 года в Дворце культуры “VEF” выступит любимая во всём мире кабовердианская певица Нэнси Виейра, одна из самых выразительных и эмоциональных голосов в музыке португалоязычного мира. Теплота её голоса, его аутентичность и сила повествования покоряют слушателей по всему миру - от Лиссабона до Рио-де-Жанейро, от Парижа до солнечных островов Кабо-Верде.
Концерты Виейры — это гораздо больше, чем музыкальные выступления: это эмоциональные путешествия, объединяющие культуры, языки и людей, раскрывая мечты, тоску, радость и житейскую мудрость народа Кабо-Верде. В её голосе слышится история, море, традиции и человеческие судьбы, которые завораживают как сердце, так и разум.
Во время концерта в Дворце культуры “VEF” прозвучат песни из нового альбома певицы “Gente” («Люди»), который продолжает лирическое и эмоциональное направление её предыдущей работы - альбома “Manhã Florida” (2018). Альбом посвящён людям, встречам и жизненным путям - в нём переплетаются элементы морны, фаду, самбы, батуки, джаза и поп-музыки, создавая богатый, многослойный и современный звуковой мир.
«Этот альбом создан сегодня, но с взглядом в завтрашний день, - говорит Нэнси Виейра. - Прошлое важно лишь потому, что оно привело нас к этому моменту - к этой музыке и этим людям».
Нэнси Виейру часто называют музыкальной наследницей легендарной босоногой дивы Сезарии Эворы - в её голосе есть и мягкость морского ветра, и рассказанная меланхолия островов Кабо-Верде, и ритмы ярких улиц Лиссабона. С начала карьеры в девяностых годах она стала одной из самых ярких культурных посланниц Кабо-Верде в мире.
Концерт в Риге станет тёплой, изысканной и подлинной музыкальной встречей - музыкой, которая соединяет людей через континенты, время и языки.
Важно! Билеты доступны во всех кассах SIA “Biļešu paradīze”, в информационном центре Дворца культуры “VEF” и в интернете.