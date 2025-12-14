В Гулбенском крае открылась необычная выставка
В Центре культурно-исторического наследия и традиций в Леясциемсе открыта выставка варежек Гулбенского края.
В Центре исторического наследия и традиций Леясциемса открылась выставка варежек Гулбенского края Kulainīši un pirkstainieki ("Варежки и перчатки"). Здесь можно увидеть более 200 пар варежек, созданных более чем 40 авторами из коллективов прикладного искусства Гулбенского края и индивидуальными мастерицами.
Эта выставка посвящена актуализации и сохранению навыков вязания варежек, варежке как ценности культурного наследия и ядру латышской национальной идентичности. Выставка — не только о варежках, это рассказ о вязальщицах, об истории, о современности, о событиях и воспоминаниях. На выставке представлены варежки, созданные авторами из 13 разных коллективов прикладного искусства Гулбенского края. Участвуют также индивидуальные мастерицы с узорными, валяными и выполненными в технике однoигольного плетения варежками.