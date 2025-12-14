В Гулбенском крае открылась необычная выставка

Эта выставка посвящена актуализации и сохранению навыков вязания варежек, варежке как ценности культурного наследия и ядру латышской национальной идентичности. Выставка — не только о варежках, это рассказ о вязальщицах, об истории, о современности, о событиях и воспоминаниях. На выставке представлены варежки, созданные авторами из 13 разных коллективов прикладного искусства Гулбенского края. Участвуют также индивидуальные мастерицы с узорными, валяными и выполненными в технике однoигольного плетения варежками.