ФОТО: сиреневый сад в Добеле впервые превратился в зимнюю световую сказку. Вход бесплатный!

Во внутреннем дворе у магазинчика оборудовано уютное место для отдыха со скамейками и столиками, где царит праздничная атмосфера. До или после прогулки посетители смогут приобрести горячие напитки и лакомства, созданные учеными Института садоводства. Магазин по пятницам и субботам будет работать с 10:00 до 21:00, по воскресеньям — с 10:00 до 19:00, а в будние дни — как обычно, с 8:00 до 18:00. «Сад Института садоводства всегда был живым и красочным круглый год, и в этом году мы хотим, чтобы он засиял и зимой. Это будет возможность для людей неспешно наслаждаться светом, искусством и спокойствием природы — теплым местом встречи в темное время года», — отмечает директор Института садоводства Инесе Эбеле.