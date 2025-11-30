Сиреневый сад в Добеле превратился в зимнюю сказку (2025)
ФОТО: сиреневый сад в Добеле впервые превратился в зимнюю световую сказку. Вход бесплатный!
С 29 ноября по 21 декабря сад Института садоводства в сотрудничестве с самоуправлением Добельского края превратился в особенное зимнее приключение — «Зимний сад», где встречаются искусство, природа и свет. Более известный как сиреневый сад, который весной принимает десятки тысяч посетителей, в этом году он впервые приглашает гостей насладиться его магией и зимой.
С 29 ноября по 21 декабря в саду Института садоводства в Добеле каждый желающий приглашен посетить «Зимний сад». Вход свободный, сад будет открыт каждый день с 9:00 до 22:00. Световые инсталляции будут зажигаться по пятницам, субботам и воскресеньям в 17:00, создавая особое зимнее настроение для вечерних прогулок.
Во внутреннем дворе у магазинчика оборудовано уютное место для отдыха со скамейками и столиками, где царит праздничная атмосфера. До или после прогулки посетители смогут приобрести горячие напитки и лакомства, созданные учеными Института садоводства. Магазин по пятницам и субботам будет работать с 10:00 до 21:00, по воскресеньям — с 10:00 до 19:00, а в будние дни — как обычно, с 8:00 до 18:00. «Сад Института садоводства всегда был живым и красочным круглый год, и в этом году мы хотим, чтобы он засиял и зимой. Это будет возможность для людей неспешно наслаждаться светом, искусством и спокойствием природы — теплым местом встречи в темное время года», — отмечает директор Института садоводства Инесе Эбеле.