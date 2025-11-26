Новый must-see в Риге: световое представление INTERLUDE, после которого хочется говорить шепотом
Рижская Реформатская церковь в первое воскресенье Адвента превратится в новую культурную точку на карте столицы: в её зале запускают мультимедийное световое шоу INTERLUDE, где хоровая музыка, гитара и высокие технологии создают почти «живое» визуальное пространство.
В первое воскресенье Адвента Рижская Реформатская церковь превратится в мультимедийное арт-пространство: здесь стартует световое шоу INTERLUDE, в котором соединяются свет, звук и архитектура храма. В основе программы – произведение Каспара Земитиса и Государственного академического хора Latvija Sanctus. The Return, дополненное световыми «картинами» мультимедийного художника Мариса Калве. Проекция с движущимся изображением в 80 мегапикселей создаёт эффект почти «дышащего» пространства и по разрешению многократно превосходит классический 4K-киноформат.
Идею INTERLUDE реализует компания умных технологий SOLAVI, известная павильоном Латвии на EXPO2020 в Дубае, экспозициями в научных центрах Вентспилса, Цесиса и Даугавпилса, Рижским мотормузеем и другими проектами в музеях и выставочных залах. Создатели подчёркивают, что это эмоциональный «жизненный путь» в звуке и изображении, призванный вызвать у каждого свой отклик и ощущение внутреннего покоя.
Реформатская церковь, где некогда располагалась легендарная студия «Мелодия» и проходили концерты, с открытием INTERLUDE получает новое культурное дыхание. Показ светового шоу в церкви запланирован почти ежедневно с 30 ноября, билеты доступны на сайте interlude.lv.