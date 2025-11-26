Новый must-see в Риге: световое представление INTERLUDE, после которого хочется говорить шепотом

Идею INTERLUDE реализует компания умных технологий SOLAVI, известная павильоном Латвии на EXPO2020 в Дубае, экспозициями в научных центрах Вентспилса, Цесиса и Даугавпилса, Рижским мотормузеем и другими проектами в музеях и выставочных залах. Создатели подчёркивают, что это эмоциональный «жизненный путь» в звуке и изображении, призванный вызвать у каждого свой отклик и ощущение внутреннего покоя.