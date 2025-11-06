Праздник света в Риге: 40 объектов и 6 маршрутов фестиваля Staro Rīga

Тема фестиваля в этом году — «Вестники рассвета». Как поясняют организаторы, рассвет — это время после темной ночи, когда первые лучи солнца прорываются сквозь тьму, освещая путь новому дню. Staro Rīga приглашает увидеть свет как символ нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы. Каждый человек может стать вестником рассвета, совершенствуя и изменяя себя, вдохновляя других и делая наше общее пространство лучше, отмечают организаторы фестиваля.