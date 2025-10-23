К 100-летию Латвийского радио: Кристине Ополайс исполнит партию Чио-Чио-Сан в опере "Мадам Баттерфляй"
1 ноября в Латвийской национальной опере состоится постановка оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» с выдающимся составом исполнителей. Главные партии исполнят Кристине Ополайс, Дмитро Попов, Занда Шведе и Янис Апейнис, за дирижёрским пультом — Мартиниш Озолиньш. Спектакль посвящён 100-летию Латвийского радио.
Постановка «Мадам Баттерфляй» в Латвийской национальной опере впервые была представлена в мае 1925 года и считается одной из старейших оперных постановок в мире, до сих пор находящихся в репертуаре. В тот же год, 1 ноября, с прямой трансляции этой оперы начал работу Латвийский Радиофон. В честь юбилея столетия в этом году опера вновь прозвучит в прямом эфире Латвийского радио 3.
В особенный вечер 1 ноября в роли Чио-Чио-Сан после долгого перерыва вновь выйдет на сцену выдающаяся латвийская сопрано Кристине Ополайс, которая исполняла эту партию и в последнем возобновлении постановки в 2006 году под музыкальным руководством Андриса Нелсонса.
Оперные партии Джакомо Пуччини занимают особое место в блестящей международной карьере певицы, а её трактовка образа Чио-Чио-Сан на крупнейших мировых сценах считается одной из вершин её вокального и актёрского мастерства.
Партнёрами Кристине Ополайс в спектакле станут известный украинский тенор Дмитро Попов (Пинкертон), международно признанная латвийская меццо-сопрано, солистка Франкфуртской оперы Занда Шведе (Судзуки) и яркий солист Латвийской национальной оперы Янис Апейнис (Шарплесс).
Опера Джакомо Пуччини рассказывает о трагической любви японской девушки к американскому офицеру. Первую постановку 1925 года осуществили дирижёр Янис Мединьш, режиссёр София Масловска, художник-декоратор и костюмер Эдуард Витолс.
Новое возобновление спектакля в XXI веке было создано режиссёром Владимиром Окунем, сценографом Юрисом Салманисом и художницей по костюмам Кристине Пастернак.