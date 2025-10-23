К 100-летию Латвийского радио: Кристине Ополайс исполнит партию Чио-Чио-Сан в опере "Мадам Баттерфляй"

Постановка «Мадам Баттерфляй» в Латвийской национальной опере впервые была представлена в мае 1925 года и считается одной из старейших оперных постановок в мире, до сих пор находящихся в репертуаре. В тот же год, 1 ноября, с прямой трансляции этой оперы начал работу Латвийский Радиофон. В честь юбилея столетия в этом году опера вновь прозвучит в прямом эфире Латвийского радио 3.