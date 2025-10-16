Классика Востока в Латвии: в Вентспилсе покажут традиционный китайский балет

Пекинскую академию танца называют «колыбелью танцоров», ведь именно здесь выросло множество талантливых, трудолюбивых и признанных во всем мире артистов. Их выступления всегда поражают зрителей не только яркими костюмами, но и безупречным мастерством исполнения — то же обещает и предстоящее представление «Очевидное — невозможное».