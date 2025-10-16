Классика Востока в Латвии: в Вентспилсе покажут традиционный китайский балет
В воскресенье, 26 октября, в 17:00 в театральном доме Jūras vārti состоится выступление 30-го Международного Балтийского балетного фестиваля — с грандиозным спектаклем Пекинской академии танца под названием «Очевидное — невозможное».
Пекинскую академию танца называют «колыбелью танцоров», ведь именно здесь выросло множество талантливых, трудолюбивых и признанных во всем мире артистов. Их выступления всегда поражают зрителей не только яркими костюмами, но и безупречным мастерством исполнения — то же обещает и предстоящее представление «Очевидное — невозможное».
«Это будет китайский классический танец — завораживающий пример утончённости движений и изысканной техники традиционного китайского балета, который покоряет зрителей на крупнейших сценах мира. Роскошные костюмы и волшебство светового оформления создадут по-настоящему зрелищное и красочное шоу», — рассказывает автор идеи и директор Международного Балтийского балетного фестиваля Лита Бейрис.
Пекинская академия танца — одно из крупнейших и самых престижных учебных заведений в мире в области танца. Это высшее учебное заведение, готовящее профессиональных танцоров, хореографов и исследователей танца. В настоящее время в академии обучается около 2300 студентов. В её структуре действуют факультеты китайского классического танца, народного и этнического танца, бальных танцев, балета, мюзиклов, современной хореографии и сценического дизайна.
Академия была основана в 1954 году (тогда под названием Пекинская школа танца) и стала первым профессиональным учебным заведением по танцу, созданным после основания Китайской Народной Республики.
Гастроли Пекинской академии танца в Вентспилсе организует SIA Kurzemes filharmonija при поддержке самоуправления города Вентспилс. Билеты доступны во всех кассах Biļešu paradīze и онлайн на сайте bilesuparadize.lv.