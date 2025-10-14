Магия Майкла Джексона снова с нами: в Риге выступит лучший сценический двойник поп-идола
9 декабря 2025 года в Atta Centre состоится незабываемое шоу «Live Tribute Show: Michael Jackson». Испанский артист Серхио Кортес, признанный во всем мире лучшим сценическим дублером «короля поп-музыки», исполнит легендарные хиты Майкла Джексона, а зрители окунутся в атмосферу волшебства и музыкальной магии.
Внимание, поклонники Майкла Джексона! Готовьтесь к невероятному событию — в Латвии выступит самый известный в мире сценический дублер поп-короля, Серхио Кортес.
9 декабря 2025 года в Atta Centre вас ждет шоу «Live Tribute Show: Michael Jackson», которое станет настоящим праздником для всех, кто любит и помнит великого артиста.
Серхио Кортес представит самые знаменитые хиты Джексона, включая «Bad», «Smooth Criminal» и «Thriller». Он не просто похож на Майкла — его внешность, тембр голоса и движения воспроизведены с поразительной точностью благодаря многолетним тренировкам и работе над собой. Поклонники по всему миру считают его лучшим имитатором, и эти слова полностью заслужены. Особое внимание привлекают костюмы Кортеса, идеально повторяющие образы из легендарных выступлений Джексона.
Шоу длится два часа и уже покорило зрителей во многих странах. Это не просто концерт — это дань уважения величайшему артисту. Серхио Кортес лично встречался с Майклом Джексоном и, по словам очевидцев, даже был нанят его семьей в качестве дублера, чтобы обманывать папарацци.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу волшебства и музыки! Билеты на шоу «Live Tribute Show: Michael Jackson» уже в продаже. Приходите и почувствуйте себя частью этого удивительного вечера!
Sergio Cortes «Live Tribute Show: Michael Jackson»
Дата: 09.12.2025 (перенесено с 06.06.2025)
Место: Atta Centre
Билеты: Biļešu Serviss