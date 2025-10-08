Загадочный музыкант Carpetman впервые выступит в Риге

После успешного дебютного тура по США вместе с Hippie Sabotage этой осенью Carpetman отправляется в Европу, где в ноябре даст серию концертов, объединяющих блюз, электронную музыку и непредсказуемую энергию. Латвийские поклонники смогут стать частью этого особенного события 29 ноября, когда Carpetman выйдет на сцену рижского клуба FIRST. Известный своей электризующей энергетикой, гипнотическими ритмами и загадочным образом, Carpetman обещает незабываемый вечер, где концерт превратится в захватывающее шоу.