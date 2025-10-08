Загадочный музыкант Carpetman впервые выступит в Риге
С полтора миллионами ежемесячных слушателей на Spotify и более чем 100 миллионами прослушиваний на различных платформах, загадочный Carpetman - музыкант, чьё лицо скрыто за узорами яркого ковра - отправился в свой первый европейский тур. Его звучание выходит за рамки привычных жанров, а концерты становятся глотком свежего воздуха в мире живой музыки. В Риге артист выступит 29 ноября в клубе FIRST.
Билеты поступят в продажу в пятницу, 10 октября, в 12:00 на сайте www.bilesuserviss.lv и во всех кассах Biļešu Serviss.
После успешного дебютного тура по США вместе с Hippie Sabotage этой осенью Carpetman отправляется в Европу, где в ноябре даст серию концертов, объединяющих блюз, электронную музыку и непредсказуемую энергию. Латвийские поклонники смогут стать частью этого особенного события 29 ноября, когда Carpetman выйдет на сцену рижского клуба FIRST. Известный своей электризующей энергетикой, гипнотическими ритмами и загадочным образом, Carpetman обещает незабываемый вечер, где концерт превратится в захватывающее шоу.
Carpetman - это интригующий продюсер и исполнитель, постоянно раздвигающий границы музыки. Он всегда выступает в яркой маске с ковровыми узорами, а его музыка колеблется между блюзом и хаусом, создавая неповторимую атмосферу. С композициями "Feels So Cold," "You Will Never Know It," "Make It Lower," "Struggling By Myself" и "Shades of Gray," Carpetman демонстрирует сильное музыкальное чутьё - динамичное, непредсказуемое, но всегда целостное и отточенное.