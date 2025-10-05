В Айнажи проходит фестиваль "Дни финно-угорских народов"
Латышское общество Риги совместно с партнерами и спонсорами сегодня проведет в Айнажи мероприятие «Дни финно-угорских народов 2025», сообщила руководитель Фольклорной комиссии общества Маргита Пориете.
Праздник в Латвии проводится с 2014 года по инициативе эстонской ассоциации Fenno-Ugria. Общая тема нынешнего года — «Воды — море, реки, озера, источники», подчеркивающая как традиционный образ жизни и мифологический мир финно-угорских народов, связанный с водной стихией, так и значение древних культурных ценностей в современности.
Особое внимание в программе будет уделено ливской культуре в контексте других финно-угорских народов, а также осознанию латышами своих древних корней. В Айнажи можно будет познакомиться с традициями ливов, эстонцев, финнов, марийцев и венгров. В ходе праздника также почтут память почетного члена Латышского общества Риги Кришьяниса Валдемара, отмечая 200-летие со дня его рождения.
Программа начнется в 11:00 с торжественного открытия и экскурсии в музее морской школы Айнажи. В 15:00 в Доме культуры Айнажи состоятся беседы и концерт, а в 17:30 у памятного знака «Белое солнце» пройдет огненный ритуал.
В мероприятии примут участие гости из Латвии и зарубежных стран — исследователи, фольклорные коллективы Cielava, Dvīga, Malībieši, группа «Истории и песни острова Рухну» из Эстонии, а также танцевальная группа Forgatós Táncegyüttes из Венгрии. Участие во всех мероприятиях будет бесплатным.