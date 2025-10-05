В Айнажи проходит фестиваль "Дни финно-угорских народов"

Особое внимание в программе будет уделено ливской культуре в контексте других финно-угорских народов, а также осознанию латышами своих древних корней. В Айнажи можно будет познакомиться с традициями ливов, эстонцев, финнов, марийцев и венгров. В ходе праздника также почтут память почетного члена Латышского общества Риги Кришьяниса Валдемара, отмечая 200-летие со дня его рождения.