"Репетиции - это тайна, но мы ее приоткроем!" В эти выходные в LIDO будут танцевать 300 танцоров школы Dzirnas

В мероприятии примут участие нынешние и бывшие «дзирняши» всех поколений вместе со своими родителями и друзьями по танцам. Музыкальное сопровождение обеспечат оркестр Sinfonietta Rīga и молодежный хор Balsis. «LIDO с гордостью стал партнёром постановки «Индулис и Ария – Дзирнам 40», взяв на себя обязательство обеспечить 1400 обедов для танцоров и технического персонала спектакля. Для нас важно быть частью событий, которые прославляют и сохраняют латышские традиции, поэтому эта поддержка является естественным вкладом в укрепление нашей культуры и создание чувства единства», — отмечает председатель правления LIDO Рита Аузиня, добавляя, что общий объём поддержки составит 15 000 EUR.