"Репетиции - это тайна, но мы ее приоткроем!" В эти выходные в LIDO будут танцевать 300 танцоров школы Dzirnas
4 октября с 11:00 до 16:00 на катке Центра отдыха LIDO состоится открытая репетиция грандиозной постановки «Индулис и Ария – Дзирнам 40» танцевальной школы Агриcа Данилевича Dzirnas. Репетиция станет редкой возможностью увидеть творческий процесс и наблюдать, как создаётся танцевальное представление с участием почти 300 танцоров.
Репетиция пройдёт под открытым небом на катке Центра отдыха LIDO, и понаблюдать за ней приглашаются все желающие. «Здорово, что люди смогут увидеть процесс – обычно такой возможности нет, ведь показывают только конечный результат. Репетиции – это тайна, завесу которой мы приоткроем в этот раз», — говорит основатель школы танца Dzirnas Агрис Данилевич.
В день репетиции в специально организированной кассе Biļešu paradīze у катка можно будет приобрести билеты на постановку «Индулис и Ария – Дзирнам 40» по более выгодной цене.
Великолепное шоу, которым Dzirnas отметит свой 40-летний юбилей, состоится в «Xiaomi арене» 11 ноября. Постановку создают режиссёр Интарс Решетинс-Петерсонс, композитор Валтерс Пуце и Агрис Данилевич, а хореографию оригинального произведения вместе разрабатывают педагоги Dzirnas и старшие группы танцоров.
В мероприятии примут участие нынешние и бывшие «дзирняши» всех поколений вместе со своими родителями и друзьями по танцам. Музыкальное сопровождение обеспечат оркестр Sinfonietta Rīga и молодежный хор Balsis. «LIDO с гордостью стал партнёром постановки «Индулис и Ария – Дзирнам 40», взяв на себя обязательство обеспечить 1400 обедов для танцоров и технического персонала спектакля. Для нас важно быть частью событий, которые прославляют и сохраняют латышские традиции, поэтому эта поддержка является естественным вкладом в укрепление нашей культуры и создание чувства единства», — отмечает председатель правления LIDO Рита Аузиня, добавляя, что общий объём поддержки составит 15 000 EUR.
Школа танца Dzirnas была основана в 1985 году. Сегодня это аккредитованное учебное учреждение в Риге, где юные танцоры осваивают различные стили танца. В «золотом фонде» школы — такие постановки, как «Маугли», «Русалочка», «Король (Queen)», «Они танцевали одно лето», «От света до света», «Играю, танцую», «Бег на 100 метров», «От меча взошло солнце» и «Песня танцует. Танец звучит».