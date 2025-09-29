Kremerata Baltica впервые исполнит программу "Новое и неожиданное" в концертном зале Latvija в Вентспилсе
В пятницу, 17 октября, в 19:00 в концертном зале Latvija в Венспилсе камерный оркестр Kremerata Baltica представит премьеру концертной программы «Новое и неожиданное» вместе с четырьмя яркими солистами — Джеральдом Бидвой, Стеллой Заке, Магдаленой Цепле и Кристерсом Мартиньшем Шиманисом.
Камерный оркестр Kremerata Baltica, лауреат премии «Грэмми», считается одним из самых значимых международных ансамблей Европы, а одним из его столпов успеха является уникальный выбор программ. Новая концертная программа предлагает интересный диалог между различными музыкальными стилями и эпохами.
Все четыре солиста концерта «Новое и неожиданное» являются участниками Kremerata Baltica, но в этот вечер талантливые музыканты помогут раскрыть глубину и эмоциональное содержание каждого произведения.
Скрипач из Литвы Джеральд Бидва — концертмейстер камерного оркестра Kremerata Baltica, регулярно выступает как солист с симфоническими и камерными оркестрами, а также в различных ансамблях камерной музыки. Стелла Заке — молодая и талантливая скрипачка из Риги, получившая признание за многогранность и мастерство, регулярно участвует в фестивалях и мастер-классах. Магдалена Цепле с сезона 2021/22 является солисткой-виолончелисткой Kremerata Baltica, исполняет музыку разных жанров и стилей от классики до джаза, а ее новое увлечение — музыка барокко. Молодой виолончелист Кристерс Мартиньш Шиманис шесть лет является музыкантом Kremerata Baltica и уже выступал вместе с Государственным камерным оркестром Sinfonietta Rīga и Латвийским национальным симфоническим оркестром.
Концерт организован SIA “Kurzemes filharmonija” при поддержке муниципалитета города Вентспилс и Государственного фонда культурного капитала. Билеты можно приобрести во всех точках продажи Biļešu paradīze и онлайн на сайте bilesuparadize.lv.