Kremerata Baltica впервые исполнит программу "Новое и неожиданное" в концертном зале Latvija в Вентспилсе

Скрипач из Литвы Джеральд Бидва — концертмейстер камерного оркестра Kremerata Baltica, регулярно выступает как солист с симфоническими и камерными оркестрами, а также в различных ансамблях камерной музыки. Стелла Заке — молодая и талантливая скрипачка из Риги, получившая признание за многогранность и мастерство, регулярно участвует в фестивалях и мастер-классах. Магдалена Цепле с сезона 2021/22 является солисткой-виолончелисткой Kremerata Baltica, исполняет музыку разных жанров и стилей от классики до джаза, а ее новое увлечение — музыка барокко. Молодой виолончелист Кристерс Мартиньш Шиманис шесть лет является музыкантом Kremerata Baltica и уже выступал вместе с Государственным камерным оркестром Sinfonietta Rīga и Латвийским национальным симфоническим оркестром.