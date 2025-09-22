Latvijas Radio Bigbends.
Latvijas Radio Bigbends возвращается на сцену с яркими концертами
Осенью и зимой 2025 года Latvijas Radio Bigbends выступит на сценах Риги — в концертном зале Spīķeri и Рижском цирке — с серией концертов вместе с выдающимися вокалистами.
Этой осенью и зимой Latvijas Radio Bigbends вновь порадует рижскую публику серией ярких концертов:
- 25 сентября в Spīķeru koncertzāle и 26 сентября в Rīgas cirks— вместе с China Moses. Джазовая дива из США/Франции обещает незабываемые образы и эмоции.
- 25 октября в Spīķeru koncertzāle и 26 октября в Rīgas cirks— вместе с Michael Mayo. Американский джаз, соул и R&B вокалист нового поколения.
- 6 ноября — «Американский джазовый вечер», посвящённый Оскару Питерсену в Spīķeru koncertzāle.
- 27 декабря — вместе с Georgia Cécile в Rīgas cirks. Британская вокалистка с уникальным тембром и эмоциональной глубиной исполнения.
- 18 декабря — финальный концерт года с латвийским вокалистом Ралфом Эйландсом в в Spīķeru koncertzāle
Билеты доступны в кассах Biļešu paradīze и онлайн. Подробности: www.radiobigband.lv и www.latvijaskoncerti.lv.