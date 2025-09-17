В Елгаве открывается уникальная выставка микроминиатюр "Восьмое чудо света"
18 сентября в торговом центре Pilsētas Pasāža в Елгаве открывается уникальная выставка микроминиатюр всемирно известного украинского мастера Владимира Казаряна, которую СМИ и ценители искусства называют восьмым чудом света.
В основе выставки — самые маленькие в мире шедевры микроминиатюрного искусства, которые считаются непревзойдёнными творениями человеческих рук. Увидеть их можно только под микроскопом. Для их создания мастер изготовил специальные микроинструменты.
Посетители выставки смогут увидеть филигранные микрошедевры: караван верблюдов в ушке иглы; подкованную блоху на кончике человеческого волоса; «зоопарк» с девятью животными внутри волоса; скульптуру Мэрилин Монро на кончике волоса; слонов, балансирующих в ушке швейной иглы; кружево, толщина линий которого — всего 1/100 диаметра человеческого волоса, и многие другие изумительные произведения микроминиатюрного искусства.
Каждая микроминиатюра — это «ноу-хау», созданное с использованием авторской технологии. Мастер выполняет свои микрошедевры в паузах между ударами сердца. Владимиру Казаряну удалось на осветлённом кончике волоса разместить целый «зоопарк» из девяти животных. Он вырезает микроскульптуры и размещает их на маковых зёрнышках, а на рисовых зёрнах рисует портреты мировых знаменитостей. Для изготовления микроминиатюр мастер использует слоновую кость, мамонтовый бивень, мрамор, янтарь, пыль драгоценных камней, маковые семена, рисовые зёрна, ушко иглы и даже мельчайшие кристаллы сахара. Жемчужиной выставки можно считать кружево, толщина линий которого — одна сотая часть человеческого волоса.
Все микроминиатюры изготовлены вручную с применением уникальной авторской технологии, не имеющей аналогов в мире. Владимир Казарян — человек редкого таланта и яркий представитель типа «универсального человека»: талантливый художник и скульптор, дизайнер и изобретатель, философ, мыслитель, писатель, композитор, музыкант, бард и поэт. Его девиз — «Сделать невозможное возможным!». Многие экспонаты Владимира Казаряна находятся в частных коллекциях известных людей по всему миру.
За тридцать пять лет выставка микроминиатюр Владимира Казаряна побывала во всех региональных центрах Украины, демонстрировалась также в Чехии, Египте, США, где имела огромный успех и вошла в рейтинг «Десять самых удивительных выставок мира».