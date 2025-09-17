В Елгаве открывается уникальная выставка микроминиатюр "Восьмое чудо света"

Каждая микроминиатюра — это «ноу-хау», созданное с использованием авторской технологии. Мастер выполняет свои микрошедевры в паузах между ударами сердца. Владимиру Казаряну удалось на осветлённом кончике волоса разместить целый «зоопарк» из девяти животных. Он вырезает микроскульптуры и размещает их на маковых зёрнышках, а на рисовых зёрнах рисует портреты мировых знаменитостей. Для изготовления микроминиатюр мастер использует слоновую кость, мамонтовый бивень, мрамор, янтарь, пыль драгоценных камней, маковые семена, рисовые зёрна, ушко иглы и даже мельчайшие кристаллы сахара. Жемчужиной выставки можно считать кружево, толщина линий которого — одна сотая часть человеческого волоса.