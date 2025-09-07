На Агeнскалнском рынке проходит День грибов
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Афиша Латвии

На Агeнскалнском рынке проходит День грибов

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Сегодня с 9:00 до 17.00 на Агeнскалнском рынке проходит второй праздник, посвященный дарам леса, то есть День грибов.

Наряду с грибным базаром и обедом в этом году в программе запланированы различные мероприятия — викторина, дискуссия о грибах, мастерские и беседы о грибах с участием специалистов из разных областей.

В День грибов Латвийское микологическое общество посетит рыночный двор с выставкой местных видов грибов и образовательными мастер-классами для всей семьи. Свежие и различным образом обработанные грибы будут предлагать местные предприятия. Студенты факультета наук о питании Рижского университета имени Страдиня расскажут об употреблении грибов в питании и пригласят принять участие в викторине.

Также запланированы дискуссии «Терапевтический потенциал функциональных грибов» и «Теория грибов».

Темы

АгенскалнсАгенскалнский рынок

