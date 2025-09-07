Иллюстративное фото.
Сегодня 09:42
На Агeнскалнском рынке проходит День грибов
Сегодня с 9:00 до 17.00 на Агeнскалнском рынке проходит второй праздник, посвященный дарам леса, то есть День грибов.
Наряду с грибным базаром и обедом в этом году в программе запланированы различные мероприятия — викторина, дискуссия о грибах, мастерские и беседы о грибах с участием специалистов из разных областей.
В День грибов Латвийское микологическое общество посетит рыночный двор с выставкой местных видов грибов и образовательными мастер-классами для всей семьи. Свежие и различным образом обработанные грибы будут предлагать местные предприятия. Студенты факультета наук о питании Рижского университета имени Страдиня расскажут об употреблении грибов в питании и пригласят принять участие в викторине.
Также запланированы дискуссии «Терапевтический потенциал функциональных грибов» и «Теория грибов».