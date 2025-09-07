На Агeнскалнском рынке проходит День грибов

В День грибов Латвийское микологическое общество посетит рыночный двор с выставкой местных видов грибов и образовательными мастер-классами для всей семьи. Свежие и различным образом обработанные грибы будут предлагать местные предприятия. Студенты факультета наук о питании Рижского университета имени Страдиня расскажут об употреблении грибов в питании и пригласят принять участие в викторине.