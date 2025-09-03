Большим концертом в Вентспилсе отметят День единства балтов
В воскресенье, 14 сентября, в 13:00 в концертном зале Latvija в Вентспилсе состоится масштабный концерт "NO LETU ZEMES. Baltu vienības diena".
В концерте примут участие более 200 исполнителей из Латвии и Литвы, Вентспилсский камерный оркестр, актриса Зане Янчевска, флейтист Андис Ключникс, дирижеры Раса Гелготене, Регина Малецкайте, Сандра Римкуте-Янкувене, Юдита Кяулаките, Илзе Вальце и Айгарс Мери.
День единства балтов отмечается в честь Солнечной битвы 1236 года — важного события в истории балтийских народов, символизирующего смелость и единство предков латышей и литовцев. С 2000 года День единства балтов официально празднуется как в Латвии, так и в Литве, напоминая о совместной истории двух народов.
Центральным событием концерта станет исполнение обновлённой версии оратории композитора Екаба Янчевскиса «No letu zemes». В программе прозвучат также посвящения выдающемуся литовскому композитору и художнику Константину Миколаю Чюрлёнису, которому в этом году исполняется 150 лет, а также латышские и литовские народные песни.
Проведение концерта поддерживают Государственный фонд культурного капитала, самоуправление города Вентспилс, Вентспилсский культурный центр, Лиепайский центр народного искусства и культуры, Государственный совет по культуре Литвы и Союз хоров Литвы.