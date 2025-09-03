Большим концертом в Вентспилсе отметят День единства балтов

День единства балтов отмечается в честь Солнечной битвы 1236 года — важного события в истории балтийских народов, символизирующего смелость и единство предков латышей и литовцев. С 2000 года День единства балтов официально празднуется как в Латвии, так и в Литве, напоминая о совместной истории двух народов.