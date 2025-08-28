В Риге покажут удостоенный "Эмми" фильм о нападении ХАМАС на Израиль; пройдет встреча с выжившим в резне на фестивале Nova
16 сентября в 18:00 в кинотеатре Splendid Palace (ул. Элизабетес 61, Рига) состоится латвийская премьера документального фильма We Will Dance Again. Картина рассказывает о трагических событиях 7 октября 2023 года в Израиле, когда в результате нападения боевиков ХАМАС на музыкальном фестивале Nova были убиты и похищены сотни молодых людей.
Работа международно признанного и многократно награждённого израильского режиссёра Ярива Мозера (Yariv Mozer) предлагает глубоко человеческий взгляд на произошедшее. В фильме переплетаются более десятка свидетельств выживших и уникальные видеоматериалы — как снятые самими жертвами, так и отснятые ХАМАС в пропагандистских целях. We Will Dance Again является копродукцией ведущих мировых вещателей и стриминговых платформ — Paramount+, BBC и Hot. Мировая премьера прошла осенью 2024 года, а в 2025 году фильм получил премию Emmy как лучшая документальная картина об актуальных событиях.
После сеанса состоится встреча с Эладом Хакимом (Elad Hakim) — одним из героев фильма, выжившим в резне на фестивале Nova. Эладу 25 лет, он актёр, модель, музыкант и продюсер международных мероприятий. Более десяти лет увлекается серфингом, много путешествовал, работал гидом и сейчас находится в полугодовом кругосветном путешествии в поисках мира и исцеления после потрясших его событий. Своим опытом Элад хочет передать послание о стойкости и надежде: что бы ни случилось, всегда можно подняться и найти силы идти дальше.
Благодаря поддержке организаторов фильм можно посмотреть бесплатно, предварительно зарегистрировавшись: ссылка для регистрации. Сеанс пройдёт на английском языке с субтитрами на латышском и английском.
Во время показа в кинотеатре Splendid Palace также будет представлена выставка «Un mēs redzam balsis…» («И мы видим голоса…») — работы учеников школы Baitjeheckel из израильского города Ашкелон. Через детские рисунки выставка раскрывает переживания войны, последовавшей за трагическими событиями 7 октября.