В Риге покажут удостоенный "Эмми" фильм о нападении ХАМАС на Израиль; пройдет встреча с выжившим в резне на фестивале Nova

После сеанса состоится встреча с Эладом Хакимом (Elad Hakim) — одним из героев фильма, выжившим в резне на фестивале Nova. Эладу 25 лет, он актёр, модель, музыкант и продюсер международных мероприятий. Более десяти лет увлекается серфингом, много путешествовал, работал гидом и сейчас находится в полугодовом кругосветном путешествии в поисках мира и исцеления после потрясших его событий. Своим опытом Элад хочет передать послание о стойкости и надежде: что бы ни случилось, всегда можно подняться и найти силы идти дальше.