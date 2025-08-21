Легендарные вокалисты группы Enigma выступят в Юрмале
29 августа в концертном зале "Дзинтари" состоится уникальное событие — живое выступление участников самой загадочной всемирно известной группы Enigma. Самые известные хиты исполнят оригинальные вокалисты группы — Angel X и латвийская певица Fox Lima, которые в 2018 году объединились в проект Original Enigma Voices.
Созданный в 80-х годах немецким продюсером Михаэлем Крету (Michael Cretu) проект Enigma завоевал сердца миллионов слушателей благодаря уникальному звучанию, в котором гармонично переплетаются григорианские песнопения, этнические псалмы, церковные колокола, органная музыка и другие инструменты. Этот музыкальный синтез создавал особую, порой мистическую и даже психоделическую атмосферу.
70 миллионов проданных пластинок, более 100 золотых и платиновых альбомных сертификатов – феноменальные продажи и в то же время тайна, окружающая личности исполнителей, сделали Enigma одним из самых загадочных музыкальных явлений последних десятилетий. Слово «загадка» уже было вложено в название группы, именно так оно переводится с древнегреческого языка. При этом Enigma никогда не участвовала в живых выступлениях и оставалась исключительно студийным проектом.
Теперь латвийские поклонники группы смогут насладиться уникальными произведениями группы в живом исполнении и совершить мистическое путешествие по величайшим хитам Enigma. Нас ждет незабываемый 2-часовой концерт, потрясающее хоровое сопровождение, танцевальное и световое шоу.