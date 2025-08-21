Легендарные вокалисты группы Enigma выступят в Юрмале

70 миллионов проданных пластинок, более 100 золотых и платиновых альбомных сертификатов – феноменальные продажи и в то же время тайна, окружающая личности исполнителей, сделали Enigma одним из самых загадочных музыкальных явлений последних десятилетий. Слово «загадка» уже было вложено в название группы, именно так оно переводится с древнегреческого языка. При этом Enigma никогда не участвовала в живых выступлениях и оставалась исключительно студийным проектом.