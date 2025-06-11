В Риге ожидается открытие двух значимых художественных проектов

В Галерее Театра Чехова откроется персональная выставка Микелиса Мурниекса "Игра". Художник фокусируется на лейтмотиве 142-го сезона Театра Чехова - теме любви, -рассматривая ее с точки зрения зависимости и игры. Экспозиция - это рассказ об игре, которая затягивает и не отпускает, манит выигрышем, опьяняет вкусом риска и грозит разорением. Кинетическая инсталляция Мурниекса воплощает синтез двух аспектов игры - сценического и азартного. Ссылаясь на известное высказывание Шекспира, о том, что весь мир - театр, художник задает провокационный вопрос: "А почему не игровой стол?" Выставка также подчеркивает роль манипуляции в современной реальности, в которой психологические приемы, подобные игре в наперсток, стали частью повседневной жизни. Как сказал Жан Бодрийяр, "если игра нацелена на выигрыш, тогда шулер - единственный настоящий игрок".