Впервые в Риге выступит проект Synthony с уникальным шоу

Synthony - это уникальное шоу, объединяющее электронную музыку, полноценный симфонический оркестр, живых диджеев, выдающихся вокалистов и захватывающее визуальное оформление. Это иммерсивное представление переосмысливает величайшие танцевальные хиты последних 30 лет - от Avicii и Calvin Harris до Swedish House Mafia, Eric Prydz, David Guetta и многих других - так, как вы их еще никогда не слышали.