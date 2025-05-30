Впервые в Риге выступит проект Synthony с уникальным шоу
10 октября на сцене арены Xiaomi выступит популярный проект Synthony, сообщает портал balticevents.info. Это будет первый выезд группы в Европу в рамках концертного тура.
Synthony - это уникальное шоу, объединяющее электронную музыку, полноценный симфонический оркестр, живых диджеев, выдающихся вокалистов и захватывающее визуальное оформление. Это иммерсивное представление переосмысливает величайшие танцевальные хиты последних 30 лет - от Avicii и Calvin Harris до Swedish House Mafia, Eric Prydz, David Guetta и многих других - так, как вы их еще никогда не слышали.
После оглушительного успеха в Австралии, Азии и США, Synthony дебютирует в Европе - с концертами в Латвии, Германии, Франции, Нидерландах и других странах региона.
Шоу представлено Duco Touring в сотрудничестве с Sova Productions и IMG Artists. Концерт в Риге будет частью масштабного европейского тура. О новых городах будет объявлено совсем скоро.
Крейг Коттон, генеральный директор Duco Touring, отмечает: "После аншлагов по всему миру и миллионов просмотров в соцсетях, запросов на выступления SYNTHONY в Европе стало так много, что мы просто не могли не приехать. Мы рады работать ".
Билеты поступят в продажу 1 июня в 10:00 во всех кассах Biļešu Serviss. Подробная информация о проекте доступна на официальной странице www.synthony.com.