Итальянский шарм и голос любви: Маттео Бочелли выступит в Риге 9 октября
9 октября Arēna Xiaomi наполнится итальянским шармом и магией прекрасного голоса. Маттео Бочелли представит латвийской публике вдохновляющую программу, в которой элегантно переплетаются классика и популярная музыка. Продажа билетов начнется 29 мая в 10.00 в сети Biļešu Serviss.
Элегантный, в костюме, словно сошедший с экранов романтического итальянского кино, Маттео Бочелли уже очаровал латвийскую публику, выступив прошлым летом с аншлаговым концертом в зале "Дзинтари". После этого выступления стало ясно, что у Маттео много поклонников в Латвии, и он непременно сюда вернется.
Хотя его сценическая карьера находится только в самом начале (сейчас исполнителю 27 лет), он уже успел выступить перед президентом США Джо Байденом, папой римским Франциском, а также появиться в самых известных телешоу. Сейчас Маттео переживает прекрасный этап своей карьеры и останавливаться не собирается. Предстоящий концерт в Риге - часть большого мирового тура "Falling in love".
Его концерты - это путешествия сквозь многие музыкальные жанры: от классической музыки до приятной итальянской бархатной поп-музыки и интерпретаций известных интернациональных хитов с непринужденностью, подкрепленной прекрасным, характерным голосом. Маттео очень естественен и открыт во время своих живых выступлений, наслаждаясь теплым общением с очарованной публикой.
С 27 мая с 10:00 билеты будут доступны только с фан-кодом Matteo Bocelli. Дополнительная информация - www.matteobocelli.it.