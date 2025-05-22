Итальянский шарм и голос любви: Маттео Бочелли выступит в Риге 9 октября

Хотя его сценическая карьера находится только в самом начале (сейчас исполнителю 27 лет), он уже успел выступить перед президентом США Джо Байденом, папой римским Франциском, а также появиться в самых известных телешоу. Сейчас Маттео переживает прекрасный этап своей карьеры и останавливаться не собирается. Предстоящий концерт в Риге - часть большого мирового тура "Falling in love".