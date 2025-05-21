В Юрмале выступит легендарный британский скрипач-виртуоз Найджел Кеннеди

Найджел Кеннеди обладатель престижной премии Brit Awards, номинант на «Грэмми». Он носит прическу в стиле панк, предпочитает одежду с блошиного рынка, с завидным постоянством играет в Букингемском дворце и продает альбомы миллионными тиражами. Карьеру Найджела Кеннеди характеризует смелое разрушение границ жанров: в 1990-х годах он обратился к музыке Джими Хендрикса, создав проекты Kafka и Hendrix Concerto, тем самым изменив представление о возможностях скрипки в современной музыке. Кеннеди также является кавалером ордена Британской империи (OBE) — одной из высших наград Великобритании за вклад в искусство. Его выдающаяся музыкальная карьера включает сотрудничество с Лондонским филармоническим оркестром, Берлинскими филармониками, дирижёрами Андре Превином и Саймоном Рэттлом и другими музыкантами и коллективами.