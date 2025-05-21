Скандальный рэпер из Эстонии Томми Кэш едет с концертом в Ригу

Его музыка полна сарказма, тексты вызывающи, а образ — провокационен и точно не останется незамеченным. Билеты поступят в продажу с 23 мая в 10:00 в сети Biļešu Serviss. Участники концертного клуба FBI и фестиваля Positivus, а также подписчики Delfi+ смогут купить билеты в предпродаже с 22 мая в 10:00, используя специальный код, который получат зарегистрированные пользователи.