Скандальный рэпер из Эстонии Томми Кэш едет с концертом в Ригу
Отмечая успех на «Евровидении» этого года, эстонский рэпер Томми Кэш отправляется в тур по Европе и 27 октября выступит в концертном зале Palladium Rīga.
Его музыка полна сарказма, тексты вызывающи, а образ — провокационен и точно не останется незамеченным. Билеты поступят в продажу с 23 мая в 10:00 в сети Biļešu Serviss. Участники концертного клуба FBI и фестиваля Positivus, а также подписчики Delfi+ смогут купить билеты в предпродаже с 22 мая в 10:00, используя специальный код, который получат зарегистрированные пользователи.
Томми Кэш (настоящее имя — Томасс Таммеметс) — рэпер, продюсер и артист из Эстонии, в чьем творчестве переплетаются грубая нежность, эксцентричный юмор и постсоветская эстетика. Его оригинальные треки и яркий сценический образ рушат привычные границы и привлекают внимание так, как ничто другое.
От детства, проведенного среди поддельных кроссовок Adidas и заброшенных улиц Таллина, до масштабной музыкальной карьеры — путь Томми Кэша был далек от обычного. Музыкальный дебют состоялся в 2014 году с микстейпом Euroz Dollaz Yeniz, а песня Winaloto 2016 года принесла ему международную популярность и признание, включая эстонскую музыкальную премию в категории «Клип года».
Имя Томми Кэша давно известно и за пределами Балтии — он гастролировал по США и Европе, выступал на таких фестивалях, как Glastonbury, Sziget, а также на Positivus в Латвии. Среди его музыкальных коллабораций — Charli XCX, Diplo и Bones.
В рамках тура в Риге прозвучат его самые известные хиты: Espresso Macchiato, Zuccenberg, Ferrari и другие любимые песни поклонников.