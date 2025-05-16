Латвийская Национальная опера приглашает на спектакль, посвященный столетию "Мадам Баттерфляй"
Постановка оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" впервые была представлена в Латвийской Национальной опере 27 мая 1925 года. Спектакль 24 мая 2025 года будет посвящен столетию этой постановки.
Оригинальную постановку 1925 года подготовили дирижер Янис Мединьш и режиссер София Масловска, художником по декорациям и костюмам выступил Эдуард Витолс. В главных ролях тогда блистали Ада Бенефелде, Николай Васильев, Элза Жубите и Альберт Вернер. Особенно важно отметить, что 1 ноября 1925 года с прямой трансляции оперы «Мадам Баттерфляй» начало свою работу Латвийское радио.
В постановке 24 мая 2025 года за дирижерским пультом будет Мартиньш Озолиньш. Зрители насладятся мастерством солистов Латвийской Национальной оперы — Татьяны Треногиной, Андриса Людвига, Илоны Багеле и Яниса Апейниса. В 18:00 зрители юбилейного спектакля приглашаются в зал Бельэтаж, где состоится мероприятие с участием режиссера восстановленных версий 1994 и 2006 годов Владимира Окуня и художника по костюмам Кристине Пастернак. Интересные факты из истории постановки расскажет театровед Микуc Чеже. Благодаря сотрудничеству с Латвийским национальным художественным музеем гости мероприятия смогут увидеть оригинальный эскиз комнаты Чио-Чио-Сан, созданный Витолсом в 1925 году, а также редкое черное кимоно Чио-Чио-Сан, которому исполняется сто лет.
Постановка «Мадам Баттерфляй» в нашем театре была восстановлена восемь раз, при этом сохранив красоту оригинального спектакля 1925 года. Спектакль Латвийской Национальной оперы, рассказывающий о трагической любви японской девушки к американскому офицеру, считается одной из старейших оперных постановок в мире, которая по сей день остается в репертуаре. Последнее обновление постановки состоялось в 2006 году: музыкальным руководителем был Андрис Нельсонс, а роль Чио-Чио-Сан исполнила Кристине Ополайс.