Латвийская Национальная опера приглашает на спектакль, посвященный столетию "Мадам Баттерфляй"
фото: пресс-фото
Премьера постановки оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" состоялась в Латвийской национальной опере 27 мая 1925 года.
Афиша Латвии

Латвийская Национальная опера приглашает на спектакль, посвященный столетию "Мадам Баттерфляй"

Отдел культуры

Otkrito.lv

Постановка оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй" впервые была представлена в Латвийской Национальной опере 27 мая 1925 года. Спектакль 24 мая 2025 года будет посвящен столетию этой постановки.

Оригинальную постановку 1925 года подготовили дирижер Янис Мединьш и режиссер София Масловска, художником по декорациям и костюмам выступил Эдуард Витолс. В главных ролях тогда блистали Ада Бенефелде, Николай Васильев, Элза Жубите и Альберт Вернер. Особенно важно отметить, что 1 ноября 1925 года с прямой трансляции оперы «Мадам Баттерфляй» начало свою работу Латвийское радио.

В постановке 24 мая 2025 года за дирижерским пультом будет Мартиньш Озолиньш. Зрители насладятся мастерством солистов Латвийской Национальной оперы — Татьяны Треногиной, Андриса Людвига, Илоны Багеле и Яниса Апейниса. В 18:00 зрители юбилейного спектакля приглашаются в зал Бельэтаж, где состоится мероприятие с участием режиссера восстановленных версий 1994 и 2006 годов Владимира Окуня и художника по костюмам Кристине Пастернак. Интересные факты из истории постановки расскажет театровед Микуc Чеже. Благодаря сотрудничеству с Латвийским национальным художественным музеем гости мероприятия смогут увидеть оригинальный эскиз комнаты Чио-Чио-Сан, созданный Витолсом в 1925 году, а также редкое черное кимоно Чио-Чио-Сан, которому исполняется сто лет.

Постановка «Мадам Баттерфляй» в нашем театре была восстановлена восемь раз, при этом сохранив красоту оригинального спектакля 1925 года. Спектакль Латвийской Национальной оперы, рассказывающий о трагической любви японской девушки к американскому офицеру, считается одной из старейших оперных постановок в мире, которая по сей день остается в репертуаре. Последнее обновление постановки состоялось в 2006 году: музыкальным руководителем был Андрис Нельсонс, а роль Чио-Чио-Сан исполнила Кристине Ополайс.

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