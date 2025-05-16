Латвийская Национальная опера приглашает на спектакль, посвященный столетию "Мадам Баттерфляй"

Постановка «Мадам Баттерфляй» в нашем театре была восстановлена восемь раз, при этом сохранив красоту оригинального спектакля 1925 года. Спектакль Латвийской Национальной оперы, рассказывающий о трагической любви японской девушки к американскому офицеру, считается одной из старейших оперных постановок в мире, которая по сей день остается в репертуаре. Последнее обновление постановки состоялось в 2006 году: музыкальным руководителем был Андрис Нельсонс, а роль Чио-Чио-Сан исполнила Кристине Ополайс.