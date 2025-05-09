В Риге впервые выступит звезда современного афробита ADÉDÈJÌ
20 мая в 19:00 на сцене Большого зала Дворца культуры ВЭФ состоится концерт одного из ярчайших представителей современного афробита - нигерийского певца, гитариста и композитора ADÉDÈJÌ (Адэдэджи Адетаё) в сопровождении группы из девяти музыкантов.
Афробит - один из важнейших музыкальных жанров африканского континента, сочетающий традиционную африканскую музыку с ритмами американского фанка. Его истоки связаны с легендарными нигерийскими музыкантами - барабанщиком Тони Алленом и саксофонистом Фелой Кути, чьё влияние до сих пор ощущается как в джазе, так и в африканской музыкальной культуре. Их творческое наследие вдохновляет группы и артистов в США, Европе и Африке.
ADÉDÈJÌ нынче один из самых ярких представителей этого жанра.. Он наполняет афробит новой энергией, обогащая его оттенками фанка, джаза и соула. Его последний альбом “Yoruba Odyssey” возвращает слушателей к корням артиста, объединяя элементы джаз-фанка, афробита и музыки народа йоруба. Альбом не только развлекает, но и просвещает, предлагая десять композиций в различных музыкальных стилях - от соула и джаза до блюза и традиционной йоруба-музыки. Музыкальный путь ADÉDÈJÌ начался в Лагосе, где он пел в церковном хоре, основанном его отцом, а уже в десять лет стал его руководителем. Его увлечение музыкой продолжилось изучением игры на гитаре и обучением в колледже Muson, политехникуме Ибадана и Лагосском университете. Позднее он учился в Лондонском музыкальном колледже и консерватории Принса Клауса в Нидерландах, где получил степень бакалавра по специальности "джаз".
На сцене Дворца культуры ВЭФ зрителей ожидает выступление девяти музыкантов, создающих уникальную музыкальную атмосферу: энергичная ритм-секция, динамичная группа духовых инструментов и проникновенные бэк-вокалы, отражающие евангельские корни творчества ADÉDÈJÌ.
Билеты доступны во всех кассах SIA “Biļešu paradīze”, в информационном центре ДК ВЭФ, а также онлайн. Цена билетов: 20–25 евро.