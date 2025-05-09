В Риге впервые выступит звезда современного афробита ADÉDÈJÌ

ADÉDÈJÌ нынче один из самых ярких представителей этого жанра.. Он наполняет афробит новой энергией, обогащая его оттенками фанка, джаза и соула. Его последний альбом “Yoruba Odyssey” возвращает слушателей к корням артиста, объединяя элементы джаз-фанка, афробита и музыки народа йоруба. Альбом не только развлекает, но и просвещает, предлагая десять композиций в различных музыкальных стилях - от соула и джаза до блюза и традиционной йоруба-музыки. Музыкальный путь ADÉDÈJÌ начался в Лагосе, где он пел в церковном хоре, основанном его отцом, а уже в десять лет стал его руководителем. Его увлечение музыкой продолжилось изучением игры на гитаре и обучением в колледже Muson, политехникуме Ибадана и Лагосском университете. Позднее он учился в Лондонском музыкальном колледже и консерватории Принса Клауса в Нидерландах, где получил степень бакалавра по специальности "джаз".