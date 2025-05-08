Prāta Vētra приглашает на презентацию нового альбома. Не обойдется без совместных фото и автографов!

На торжестве в честь выхода нового студийного альбома будет впервые показан видеоклип на новый сингл "Хотел быть рок-звездой". Журналистка и автор подкаста "Generation Famous" Лаура Саулите в теплой и неформальной атмосфере узнает у участников группы - Ренарса Кауперса, Каспара Роги, Яниса Юбалтса и Мариса Михелсонса - о закулисье создания альбома, творческих вызовах и источниках вдохновения. У гостей будет возможность не только наблюдать, но и самим включиться в процесс: задать вопросы музыкантам, принять участие в конкурсе и выиграть особенные призы. И, конечно же, не обойдется без совместных фото и автографов - на память об этом особенном мероприятии.