Prāta Vētra приглашает на презентацию нового альбома. Не обойдется без совместных фото и автографов!
В понедельник, 12 мая, с 16:00 до 17:00 в большом атриуме торгового центра моды и стиля жизни Spice состоится презентация нового студийного альбома группы Prāta Vētra под названием "Инструкция по использованию дракона". На мероприятие приглашаются все, кто хочет встретиться с музыкантами и стать частью этого особенного события.
На торжестве в честь выхода нового студийного альбома будет впервые показан видеоклип на новый сингл "Хотел быть рок-звездой". Журналистка и автор подкаста "Generation Famous" Лаура Саулите в теплой и неформальной атмосфере узнает у участников группы - Ренарса Кауперса, Каспара Роги, Яниса Юбалтса и Мариса Михелсонса - о закулисье создания альбома, творческих вызовах и источниках вдохновения. У гостей будет возможность не только наблюдать, но и самим включиться в процесс: задать вопросы музыкантам, принять участие в конкурсе и выиграть особенные призы. И, конечно же, не обойдется без совместных фото и автографов - на память об этом особенном мероприятии.
"Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем встретиться с нашими слушателями лично - не только на больших летних концертах, но уже сейчас, показав то, над чем мы усердно работали. Этот альбом особен потому, что создавался в Испании, Швеции и Латвии. Первую встречу с публикой мы хотели устроить в месте, где всегда царит искренняя и, конечно, стильная энергия - в Spice, с которым нас связывает многолетняя дружба. Приходите - будут живые истории и теплое времяпровождение", - приглашают участники группы Prāta Vētra.
"Нас с Prāta Vētra связывает многолетнее сотрудничество, поэтому для нас большая честь снова быть рядом в момент, когда группа дарит слушателям что-то новое. Spice всегда было местом, где встречается стиль, современность и культура - и это событие блестяще это подтверждает", - отмечает руководитель отдела маркетинга торгового центра Spice Светлана Даболиня.
Ранее сообщалось, что этим летом Prāta Vētra отправится в тур "Тур первого дня", с концертами в пяти городах Латвии - Елгаве, Валмиере, Вентспилсе, Даугавпилсе и Риге.