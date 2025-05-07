Рэпер T-Fest выступит в Риге - это будет единственный большой концерт в странах Балтии
Уже в эту субботу, 10 мая, на сцене Xiaomi Arēna состоится большой концерт популярного украинского рэпера и автора песен T-Fest. Это будет единственный большой концерт рэпера в странах Балтии, сообщает портал balticevents.info.
Кирилл T-Fest Незборецкий – популярный хип-хоп артист родом из города Черновцы (Украина) и основатель лейбла Lemniskata. За время своей карьеры записал и выпустил шесть студийных альбомов и десятки синглов.
Основную популярность набрал в 2017 году после дебютного релиза «0372». Такие работы, как «Соври мне», «Papi», «Иностранец», «Улети», «Ламбада», «Как дела» и многие другие были на первых местах музыкальных чартов. T-Fest выпустил 23 клипа, которые суммарно собрали более 480 миллионов просмотров на YouTube.
На официальном YouTube-канале артиста и на всех стриминговых площадках весь последний год выходили новые работы. В мае музыкант выложил новую совместную работу со Скриптонитом под названием «Ага, ну».
В июле этого года рэпер собрал полную концертную площадку в Кишиневе Arena Chișină, куда приехало более 4000 человек с разных стран. На концерте в Риге T-Fest вместе со своим лайв бендом исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.