Рэпер T-Fest выступит в Риге - это будет единственный большой концерт в странах Балтии

В июле этого года рэпер собрал полную концертную площадку в Кишиневе Arena Chișină, куда приехало более 4000 человек с разных стран. На концерте в Риге T-Fest вместе со своим лайв бендом исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал.