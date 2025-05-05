В Риге открылся театр кукол на русском языке. В репертуаре – старая добрая классика сказок

Директор школы Maxvel Елена Миронова поясняет: «Идея кукольных спектаклей на русском языке исходила от родителей детей, которые посещают наш частный детский сад. У Maxvel давние связи с кукольным театром – легендарный артист Латвийского Театра кукол долгие годы был близким другом нашей школы. Он был нашим бессменным Дедом Морозом и с коллегами приезжал к нам со спектаклями. Думаю, Лев Семенович сейчас за нас бы порадовался, что традиция не прерывается.»