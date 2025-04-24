"Игра престолов" оживает в Риге: приглашают на бесплатный квест с драконами и Железным троном

Желающим принять участие в квесте достаточно будет прийти 17 мая в парк Зиедоньдарзс. Сейчас волонтеры заняты созданием декораций по мотивам известного сериала "Игра престолов". На территории парка уместятся 7 королевств, железный трон и, конечно, драконы. Но как будут выглядеть драконы и сколько их будет — волонтеры планируют оставить интригой до последнего момента.