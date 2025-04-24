"Игра престолов" оживает в Риге: приглашают на бесплатный квест с драконами и Железным троном
Волонтеры карнавала "Майский Граф" работают над созданием большого квеста, в котором сможет принять участие любой рижанин или гость города.
Желающим принять участие в квесте достаточно будет прийти 17 мая в парк Зиедоньдарзс. Сейчас волонтеры заняты созданием декораций по мотивам известного сериала "Игра престолов". На территории парка уместятся 7 королевств, железный трон и, конечно, драконы. Но как будут выглядеть драконы и сколько их будет — волонтеры планируют оставить интригой до последнего момента.
Участники квеста не только выбирают, за какой из великих домов будут бороться — они смогут погрузиться в мир приключений. Квест создан командой волонтеров карнавала-фестиваля "Майский Граф", поэтому участие для посетителей праздника будет совершенно бесплатным.
XV Международный мультикультурный фестиваль-карнавал "Maija Grāfa Svētki 2025" — старейший рижский праздник, который берет свое начало в 15 веке и сегодня превратился в яркий карнавал, который по традиции заканчивается грандиозным фаер-шоу.
Организаторами фестиваля является культурное общество "Альтернативная реальность" при поддержке иностранных волонтеров из Европейского корпуса солидарности.
Как закончится квест и какой из 7 домов победит — мы узнаем в конце фестиваля.