Любимый многими исполнитель Крис Норман встретит Пасху в Риге
Причина тому - большой сольный концерт, который пройдет 21 апреля в XIAOMI ARĒNA. Без сомнений, это станет одним из самых значимых музыкальных событий года, так как в этом году 50-лет исполняется первому мега-хиту Криса Нормана песни "If You Think You Know How to Love".
Организаторы не раскрывают, как конкретно Крис Норман проведет в Риге пасхальные праздники. Однако известно, что в 1997 году в Латвии Крис "отметил" Рождество историческим событием - с хором мальчиков рижского Домского собора был записан диск "Christmas Together". В альбом вошли традиционные рождественские песни, а также композиции, аранжированные Крисом Норманом и Янисом Лусенсом. Кроме того, в сопровождении хора Крис исполнил популярную мелодию "Silent Night" и знаменитую "Midnight Lady".
Крис Норман на сцене уже 56 лет, тысячи концертов, миллионы поклонников по всему миру. Концерт в Риге - это дань уважения всем, кто был рядом на этом пути. В Риге Крис Норман представит специальную программу, включающую не только старые добрые хиты, но и новые композиции.
Концерт станет не только музыкальным событием, но и эмоциональным путешествием через десятилетия творчества артиста. Звезда исполнит свои самые известные хиты, ставшие классикой мирового рока - "Living Next Door to Alice", "Midnight Lady", "Needles and Pins", "Mexican Girl", "Oh Carol", "I‘ll Meet You at Midnight", "Don’t Play Your Rock’N Roll to Me" и другие всемирно известные композиции. Также Крис Норман познакомит своих поклонников с песнями из нового альбома "Junction 55".