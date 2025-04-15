Любимый многими исполнитель Крис Норман встретит Пасху в Риге

Организаторы не раскрывают, как конкретно Крис Норман проведет в Риге пасхальные праздники. Однако известно, что в 1997 году в Латвии Крис "отметил" Рождество историческим событием - с хором мальчиков рижского Домского собора был записан диск "Christmas Together". В альбом вошли традиционные рождественские песни, а также композиции, аранжированные Крисом Норманом и Янисом Лусенсом. Кроме того, в сопровождении хора Крис исполнил популярную мелодию "Silent Night" и знаменитую "Midnight Lady".