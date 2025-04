Любимый многими исполнитель Крис Норман встретит Пасху в Риге

Концерт станет не только музыкальным событием, но и эмоциональным путешествием через десятилетия творчества артиста. Звезда исполнит свои самые известные хиты, ставшие классикой мирового рока - "Living Next Door to Alice", "Midnight Lady", "Needles and Pins", "Mexican Girl", "Oh Carol", "I‘ll Meet You at Midnight", "Don’t Play Your Rock’N Roll to Me" и другие всемирно известные композиции. Также Крис Норман познакомит своих поклонников с песнями из нового альбома "Junction 55".