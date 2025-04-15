Вимба прыгает через водопад на Венте.
Афиша Латвии
15 апреля 2025 г., 11:17
Через две недели состоится весеннее шоу "Летающая рыба в Кулдиге"
Через две недели, в субботу, 26 апреля, с 11:00 до 16:00 в девятнадцатый раз пройдет весеннее шоу "Летающая рыба в Кулдиге", которое откроет активный туристический сезон в Кулдигском крае, сообщает сайт самоуправления.
В 11:00 на сцене в Городском саду официально откроется активный туристический сезон Кулдигского края. Выступят "Makšķernieku orķestris" ("Оркестр рыболовов"), Лаймис Раценайс и друзья, морскими песнями порадуют Анта Энгеле и Марко Ояла, а также зрителей ждут песни, танцы, игры и шутки с участием Уфо.
Гостей порадует бельгийский уличный театр "Hendrik&co" — эксцентричные любители кофе с самодельной мобильной кофемашиной.
На познавательных экологических площадках можно будет познакомиться с необычными водными существами, освоить траволечение, садоводство и рыбалку. Также на улице Лиепаяс пройдет весенняя ярмарка и множество других мероприятий и активностей.