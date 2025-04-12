Иллюстративное фото.
Афиша Латвии
Сегодня 09:30
В выходные в Рижском зоопарке проходят Дни птиц
В эти выходные в Рижском зоопарке проходят Дни птиц, сообщила руководитель маркетинговых проектов зоопарка Роберта Трейя.
С 12:00 до 15:00 в зоопарке пройдет традиционная "Мастерская дятла", во время которой посетители смогут сами сделать скворечники, чтобы забрать их с собой и установить во дворе своего дома или в любом другом месте.
С 12:00 в образовательном центре зоопарка Zinarium пройдет анимационный мастер-класс, участники которого смогут создать из пластилина птиц-персонажей анимационных фильмов и снять собственный анимационный фильм.
Также в рамках Дня птиц посетителей приглашают пройти по "Весеннему птичьему маршруту", чтобы ознакомиться с видами содержащихся в зоопарке пернатых.