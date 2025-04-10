В Рижском цирке в честь профессионального праздника проведут день открытых дверей - латвийцев ждут пикник и бесплатные экскурсии
В Рижском цирке 19 апреля отпразднуют Всемирный день цирка, предлагая посетителям бесплатные экскурсии, пикник во дворе цирка, а также мастер-класс по цирковой драматургии от каталонского режиссера и драматурга Пау Портабеллы.
19 апреля Рижский цирк приглашает всех желающих на день открытых дверей — мероприятие предназначено для всей семьи и будет проходить бесплатно. В программе запланирован пикник во дворе цирка, посетителям рекомендуется взять с собой плед и корзинку с угощениями. Также пройдут бесплатные экскурсии по зданию цирка, где можно будет познакомиться с обновленными помещениями и их историей. Для детей и взрослых подготовлены активности и мастерские от Цирковой школы.
Пау Портабелла специализируется на современном цирковом искусстве, создавая представления, объединяющие движение, пространство и предметы, чтобы передать глубокие и чувственные идеи. Он регулярно проводит мастер-классы по всей Европе, включая Испанию, Францию и Германию. В Цирковой школе на улице Зеллю, 25, в Риге 21 и 22 апреля пройдет мастер-класс для профессионалов под руководством Портабеллы. Он будет посвящен значению движения, пространства и присутствия в цирковой драматургии. Участники смогут познакомиться с методами работы режиссера и развить свои художественные навыки.
Постановку "Languages" покажут дважды — 24 и 25 апреля в 19:00 в Рижском цирке. Спектакль является первым из трилогии "Evolucions" и демонстрирует возможности современного цирка, используя пространство, тело и предметы как элементы драматургии.