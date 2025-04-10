В Рижском цирке в честь профессионального праздника проведут день открытых дверей - латвийцев ждут пикник и бесплатные экскурсии

19 апреля Рижский цирк приглашает всех желающих на день открытых дверей — мероприятие предназначено для всей семьи и будет проходить бесплатно. В программе запланирован пикник во дворе цирка, посетителям рекомендуется взять с собой плед и корзинку с угощениями. Также пройдут бесплатные экскурсии по зданию цирка, где можно будет познакомиться с обновленными помещениями и их историей. Для детей и взрослых подготовлены активности и мастерские от Цирковой школы.