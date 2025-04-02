В Риге выступит группа "Би-2" с симфоническим оркестром
20 декабря на сцене Xiaomi арены состоится большой концерт популярной группы «Би-2», которая выступит в сопровождении симфонического оркестра, сообщает портал balticevents.info.
Рок-группа «Би-2» образована в 1988 году музыкантами Шурой Би-2 и Левой Би-2. За время карьеры группа выпустила 11 студийных альбомов и засняла множество клипов, которые заняли различные музыкальные призы.
В конце прошлого года у музыкантов вышел клип на песню «Не зли моих ангелов», который собрал более 4 миллионов просмотров на Youtube.
Проект «Би-2 с оркестром» существует уже около 20 лет. За это время в коллаборации с лучшими международными оркестрами были выпущены четыре студийных альбома, из которых три вышли с Пражским симфоническим оркестром. К работе над ними группа привлекает наиболее титулованных звукорежиссеров, а запись происходит в легендарных мировых музыкальных студиях.
На концерте музыканты исполнят свои лучшие работы, а также новые песни. С 2 до 10 апреля с промо-кодом «Bi-2fan» действует специальная цена на все места. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.