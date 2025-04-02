В Риге выступит группа "Би-2" с симфоническим оркестром

Проект «Би-2 с оркестром» существует уже около 20 лет. За это время в коллаборации с лучшими международными оркестрами были выпущены четыре студийных альбома, из которых три вышли с Пражским симфоническим оркестром. К работе над ними группа привлекает наиболее титулованных звукорежиссеров, а запись происходит в легендарных мировых музыкальных студиях.