В Риге выступит группа "Би-2" с симфоническим оркестром
фото: пресс-фото
Группа "Би-2".
Афиша Латвии

В Риге выступит группа "Би-2" с симфоническим оркестром

Отдел культуры и шоу-бизнеса

Otkrito.lv

20 декабря на сцене Xiaomi арены состоится большой концерт популярной группы «Би-2», которая выступит в сопровождении симфонического оркестра, сообщает портал balticevents.info.

Рок-группа «Би-2» образована в 1988 году музыкантами Шурой Би-2 и Левой Би-2. За время карьеры группа выпустила 11 студийных альбомов и засняла множество клипов, которые заняли различные музыкальные призы.

В конце прошлого года у музыкантов вышел клип на песню «Не зли моих ангелов», который собрал более 4 миллионов просмотров на Youtube.

Проект «Би-2 с оркестром» существует уже около 20 лет. За это время в коллаборации с лучшими международными оркестрами были выпущены четыре студийных альбома, из которых три вышли с Пражским симфоническим оркестром. К работе над ними группа привлекает наиболее титулованных звукорежиссеров, а запись происходит в легендарных мировых музыкальных студиях.

На концерте музыканты исполнят свои лучшие работы, а также новые песни. С 2 до 10 апреля с промо-кодом «Bi-2fan» действует специальная цена на все места. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss и на сайте bilesuserviss.lv.

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