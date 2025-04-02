Семен Слепаков возвращается в Юрмалу с сольным концертом в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Это будет первое выступление артиста с сольной программой в Латвии после перерыва — последний раз он радовал юрмальскую публику летом 2023 года. Впервые же в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Слепаков выступил в 2018 году — и с тех пор навсегда остался в сердцах зрителей. Сейчас артист проживает в Израиле и с особым воодушевлением возвращается в Юрмалу, где его неизменно встречают с теплом и искренними аплодисментами.