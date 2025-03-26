В Риге выступит популярная певица Лара Фабиан

Сегодня Лара знакома миллионам слушателей по всему миру и ее альбомы проданы тиражом в более 28 миллионов копий в разных континентах. Фабиан на сцене уже целых 25 лет. За время своей карьеры множество ее работ и альбомов заняли различные международные призы.