В Риге выступит популярная певица Лара Фабиан
12 июня на сцене арены Xiaomi с большим концертом выступит популярная бельгийская певица Лара Фабиан, сообщает портал balticevents.info.
Лара Фабиан уже с детства была близко связана с музыкой. В 16 лет Лара записывает первую песню, а двумя годами позже представляет Люксембуерг на «Евровидении» с песней «Croire» и занимает 4-ое место.
Затем Лара переезжает в Канаду, где записывает свой первый успешный альбом «Lara Fabian», который завоевал сердца многих фанатов песней «Adagio». Всего певица записала целых 16 альбомов, из которых самую большую популярность дал «Pure» – в 1996-м году он принес певице всемирную славу.
Сегодня Лара знакома миллионам слушателей по всему миру и ее альбомы проданы тиражом в более 28 миллионов копий в разных континентах. Фабиан на сцене уже целых 25 лет. За время своей карьеры множество ее работ и альбомов заняли различные международные призы.
В рамках концертной программы прозвучат такие работы, как «Broken Now», «Tu es mon autre», «To Love Again», «Perdere l’amore», «La lettre», «Par amour» и многие другие песни. Певица в Риге выступит в рамках концертного тура «Voices». Билеты на большой концерт Лары Фабиан доступны во всех кассах Biļešu Serviss.