Тони Брэкстон вышла на сцену в мини и удивила отличной формой в 58 лет, несмотря на хроническую болезнь
Тони Брэкстон вновь заставила говорить о себе не только из-за концертов, но и из-за того, как она выглядит: на недавнем выступлении певица появилась в сверкающем мини-платье и в очередной раз поразила поклонников своей формой.
58-летняя артистка на сцене в Милуоки выглядела настолько эффектно, что обсуждать начали уже не только ее шоу, но и то, как ей удается сохранять такой внешний вид. Сама Тони Брэкстон раньше не раз рассказывала, что в уходе за собой не делает ставку на сложные или недоступные ритуалы. В Vogue она называла себя «очень простой девушкой» в вопросах красоты и показывала базовый уход, в котором использует доступные средства для лица, а также массажный девайс для стимуляции кожи.
Еще один принцип Брэкстон — постоянство. В интервью она рассказывала, что старается заниматься каждый день и, в частности, регулярно ходит на беговой дорожке около 40 минут. Среди ее привычек есть также теплая вода с лимоном и мятой по утрам, которую она связывавает с ощущением бодрости и хорошим состоянием кожи.
При этом история Брэкстон особенно впечатляет еще и потому, что певица много лет живет с волчанкой, а также ранее рассказывала о серьезных проблемах со здоровьем, включая экстренную сердечную процедуру после осложнений. На этом фоне ее нынешний внешний вид и энергия на сцене производят на публику еще более сильное впечатление.
Правда, тур дается артистке не без сложностей. После удачного выступления в Милуоки уже на следующем концерте в Миннеаполисе Брэкстон не смогла завершить шоу и позже объяснила это «неожиданной личной чрезвычайной ситуацией».