Роскошная Моника Беллуччи абсолютно уверена в своей неотразимости в 61 год

фото: ddp/abaca press/ Vida Press
С лица звезды не сходила легкая улыбка: Моника была уверена в своей неотразимости.
Моника Беллуччи вышла в свет в Лондоне в эффектном облегающем платье с роскошным бриллиантовым колье. 61-летняя голливудская актриса посетила церемонию вручения премии британских кинокритиков и привлекла к себе особое внимание.

Итальянская кинодива верна своему стилю — монохром, лаконичность и классика. На церемонии BAFTA-2026 она вновь сделала ставку на проверенную формулу.

Актриса появилась в изысканном черном облегающем платье из коллекции Stella McCartney. Наряд подчеркнул ее женственные формы и эффектно акцентировал линию декольте, оставив плечи почти открытыми.

фото: Julie Edwards/Future Image/Cover Images/ Vida Press
Образ Беллуччи дополнило впечатляющее украшение — колье Cartier из новой коллекции En Équilibre. Бриллианты в сочетании с асимметричной композицией сапфиров гармонично завершили аутфит. Волосы актрисы стилисты оставили распущенными, а макияж выполнили в лучших традициях голливудской классики.

фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMA Press / SplashNews.com/ Vida Press
На красной дорожке Моника позировала с миниатюрной черной сумкой в руках и легкой улыбкой, демонстрируя уверенность и безупречный вкус.

Минувшей осенью стало известно, что актриса рассталась с режиссером Тимом Бартоном. 

фото: ddp/abaca press/ Vida Press
