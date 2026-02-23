Роскошная Моника Беллуччи абсолютно уверена в своей неотразимости в 61 год
Моника Беллуччи вышла в свет в Лондоне в эффектном облегающем платье с роскошным бриллиантовым колье. 61-летняя голливудская актриса посетила церемонию вручения премии британских кинокритиков и привлекла к себе особое внимание.
Итальянская кинодива верна своему стилю — монохром, лаконичность и классика. На церемонии BAFTA-2026 она вновь сделала ставку на проверенную формулу.
Актриса появилась в изысканном черном облегающем платье из коллекции Stella McCartney. Наряд подчеркнул ее женственные формы и эффектно акцентировал линию декольте, оставив плечи почти открытыми.
Образ Беллуччи дополнило впечатляющее украшение — колье Cartier из новой коллекции En Équilibre. Бриллианты в сочетании с асимметричной композицией сапфиров гармонично завершили аутфит. Волосы актрисы стилисты оставили распущенными, а макияж выполнили в лучших традициях голливудской классики.
На красной дорожке Моника позировала с миниатюрной черной сумкой в руках и легкой улыбкой, демонстрируя уверенность и безупречный вкус.
Минувшей осенью стало известно, что актриса рассталась с режиссером Тимом Бартоном.