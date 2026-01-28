Куршевель в дыму: пожар в отеле попал на видео отдыхающего там Максима Галкина с детьми

Из отеля эвакуировали десятки постояльцев: в разных сообщениях фигурируют данные о примерно 83–100 гостях, выведенных из здания. Также, по сообщениям СМИ, в качестве меры предосторожности эвакуировали людей из соседнего пятизвездочного отеля Lana, поскольку существовал риск распространения огня и сильного задымления. В общей сложности в безопасное место вывели более 260 человек.