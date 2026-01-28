Куршевель в дыму: пожар в отеле попал на видео отдыхающего там Максима Галкина с детьми
Шоумен Максим Галкин, который последние несколько дней проводит в Куршевеле вместе с детьми Лизой и Гарри, опубликовал в соцсетях видео с места крупного пожара на курорте.
На кадрах видно, как над зданием поднимается плотный столб дыма, а на крыше и верхних этажах заметны языки пламени.
По информации французских СМИ и властей региона, возгорание произошло в пятизвездочном отеле Hotel des Grandes Alpes в Куршевеле (Courchevel 1850). Огонь вспыхнул во вторник, 27 января, около 19:00 по местному времени в районе чердачных помещений и кровли.
Из отеля эвакуировали десятки постояльцев: в разных сообщениях фигурируют данные о примерно 83–100 гостях, выведенных из здания. Также, по сообщениям СМИ, в качестве меры предосторожности эвакуировали людей из соседнего пятизвездочного отеля Lana, поскольку существовал риск распространения огня и сильного задымления. В общей сложности в безопасное место вывели более 260 человек.
К тушению привлекли крупные силы: десятки единиц техники и около сотни пожарных. Операция осложнялась тем, что огонь распространялся по кровельным конструкциям, а погодные условия и снежный покров затрудняли доступ к очагам возгорания. Официальные службы сообщали, что на момент публикаций сведений о погибших не поступало; причина пожара устанавливается.