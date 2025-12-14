Левон Оганезов.
Российские звезды
Сегодня 22:28
Умер пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался советский и российский пианист, композитор и телеведущий Левон Оганезов. Ему было 84 года. Сообщается, что артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
По данным СМИ, о смерти музыканта написала в соцсетях его дочь Мария. Уточняется, что Оганезова не стало 13 декабря.
Левон Оганезов родился в Москве, получил профессиональное музыкальное образование и в 1967 году окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано.
Широкая аудитория знала Оганезова не только как виртуозного пианиста, но и как телеведущего: он был соведущим программ «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Как концертмейстер он работал со многими известными артистами.
Также Оганезов снимался в кино и участвовал в музыкальных проектах, совмещая академическую школу с эстрадным темпераментом и сценическим юмором, который стал одной из его узнаваемых черт.