Умер пианист и композитор Левон Оганезов

Широкая аудитория знала Оганезова не только как виртуозного пианиста, но и как телеведущего: он был соведущим программ «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Как концертмейстер он работал со многими известными артистами.