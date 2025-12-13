Том Круз все-таки не полетит в космос - не хочет просить Трампа об одолжении

Источники издания утверждают, что актер не захотел пересекать эту политическую черту и просить об одолжении у Трампа. На протяжении всего периода президентства Трампа Круз тщательно избегал публичных политических высказываний, в отличие от многих своих голливудских коллег, поэтому отношения между актером и президентом остаются предметом спекуляций. Ранее в этом году The Washington Post сообщила, что Круз отклонил почетную награду Kennedy Center от Трампа, сославшись на плотный график. Кроме того, Трамп в одной из своих речей, рассказывая о пилотах истребителей F-35, заметил, что они "как Том Круз, только выглядят лучше" — комментарий, который мог задеть актера.