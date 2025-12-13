Том Круз все-таки не полетит в космос - не хочет просить Трампа об одолжении
Амбициозный проект по съемкам художественного фильма непосредственно в космосе с Томом Крузом в главной роли официально закрыт. Идея, которая пять лет назад взбудоражила и Голливуд, и космическую отрасль, так и не воплотилась в жизнь из-за политических разногласий.
В 2020 году издание Deadline сообщило о планах Круза снять фильм совместно с режиссером Дагом Лайманом, с которым актер уже работал над картиной "Грань будущего". Проект предполагал реальные съемки в космосе — Том Круз намеревался отправиться на орбиту на космическом корабле, чтобы снять часть сцен в условиях настоящей невесомости.
Для реализации столь беспрецедентного замысла требовалось сотрудничество с компанией SpaceX Илона Маска и NASA. Космическое агентство США, возглавляемое в то время назначенцем Трампа Джимом Брайденстайном, выразило готовность предоставить доступ к Международной космической станции. Брайденстайн даже опубликовал в социальных сетях восторженное сообщение о намерении NASA поддержать съемки, отметив, что популярные медиапроекты необходимы для вдохновения нового поколения инженеров и ученых.
Однако съемки так и не начались. Согласно информации Page Six, полученной от инсайдеров, ключевой причиной стал отказ Круза обращаться за разрешением к президенту Дональду Трампу. Для координации с NASA и получения доступа к космической инфраструктуре требовалось одобрение на уровне федерального правительства, что означало необходимость личного обращения к главе Белого дома.
Источники издания утверждают, что актер не захотел пересекать эту политическую черту и просить об одолжении у Трампа. На протяжении всего периода президентства Трампа Круз тщательно избегал публичных политических высказываний, в отличие от многих своих голливудских коллег, поэтому отношения между актером и президентом остаются предметом спекуляций. Ранее в этом году The Washington Post сообщила, что Круз отклонил почетную награду Kennedy Center от Трампа, сославшись на плотный график. Кроме того, Трамп в одной из своих речей, рассказывая о пилотах истребителей F-35, заметил, что они "как Том Круз, только выглядят лучше" — комментарий, который мог задеть актера.
Представители Тома Круза и Белого дома пока не прокомментировали ситуацию с закрытием проекта.