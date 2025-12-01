Элизабет Олсен: "Мое детство было хаотичным из-за карьеры сестер"

Элизабет сказала, что иногда пропускала типичные детские переживания. «Поэтому теперь, когда я думаю о спокойных вечерних ваннах и сказках перед сном, это кажется таким нежным и милым, ведь у нас такого не было, — объяснила она. — Мне нравится быть той подругой или тетей, которая приходит помогать в вечерней рутине».