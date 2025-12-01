Элизабет Олсен: "Мое детство было хаотичным из-за карьеры сестер"
Элизабет Олсен рассказала о своем "хаотичном" детстве, которое проходило на съемочных площадках ее старших сестер Мэри-Кейт и Эшли. Актриса призналась, что из-за этого пропустила типичные детские радости и переживания.
Актриса Элизабет Олсен расказала о своем детстве, когда её старшие сестры-еблизнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен строили актёрскую карьеру. В интервью газете The Times актриса описала своё детство как «достаточно хаотичное». «Я была младшей из четверых детей, и мы все родились в течение пяти лет, — сказала 36-летняя Элизабет, рассказывая о жизни в Лос-Анджелесе, где она проводила время на съёмочных площадках, пока Мэри-Кейт и Эшли работали».
Элизабет сказала, что иногда пропускала типичные детские переживания. «Поэтому теперь, когда я думаю о спокойных вечерних ваннах и сказках перед сном, это кажется таким нежным и милым, ведь у нас такого не было, — объяснила она. — Мне нравится быть той подругой или тетей, которая приходит помогать в вечерней рутине».
В интервью актриса фильмов Marvel отметила, что в свою очередь ее сестры, звезды сериала «Полный дом» Мэри-Кейт и Эшли, «были вынуждены смотреть мои спектакли и посещать мои танцевальные выступления». На вопрос, давали ли старшие сестры какие-то советы, Олсен ответила: «Нет. Мы просто поддерживающая семья. После 15 лет работы об этом уже особо нечего говорить».
Актриса росла в семье у Джарнеты и Дэйвида Олсенов вместе с сестрами-близнецами Мэри-Кейт и Эшли, а также братом Джеймсом Трентом. Джарнета и Дэйвид позже развелись. Несмотря на необычное детство, Элизабет признала, что ей нравилось быть частью большой, оживленной семьи.