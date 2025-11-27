Калкин согласен сняться в продолжении "Один дома" - и у него есть оригинальная идея для сюжета
Спустя 35 лет после выхода рождественской комедии "Один дома" Маколей Калкин впервые заявил о готовности вернуться к роли Кевина МакКаллистера — но только при условии наличия "идеального сценария", отражающего новые семейные реалии. Идея для сюжета есть и у самого актера.
Маколей Калкин, актер, чье имя стало синонимом рождественского кино, наконец-то озвучил то, о чём миллионы фанатов мечтали десятилетиями: он не был бы категорически против возвращения к роли Кевина МакКаллистера. Заявление прозвучало во время его тура "Ностальгический вечер с Маколеем Калкином". Причем Калкин уже разработал концепцию сиквела: взрослый Кевин — вдовец или разведённый мужчина, который много работает и не уделяет достаточно внимания своему сыну. Обиженный ребёнок в итоге не пускает отца в дом и расставляет для него ловушки — те самые изобретательные и болезненные ловушки, которыми когда-то прославился сам Кевин.
"Дом — это своего рода метафора наших отношений, — объяснил актёр свою задумку. — Кевину придётся заново завоевать сердце сына". Это уже не просто комедия о грабителях и хитром мальчишке — это история об отце и сыне, о второй попытке, о том, как разорвать порочный круг.
Однако не все разделяют энтузиазм Калкина. Крис Коламбус, снявший оригинальный фильм и его продолжение, в августе 2025 года заявил, что новый фильм снимать не стоит, назвав это ошибкой и призвав оставить франшизу в покое. По его мнению, магию того особенного момента 1990 года невозможно повторить спустя 35 лет.
Оригинальный "Один дома" собрал 285 миллионов долларов при бюджете всего 18 миллионов, мгновенно превратив Калкина в самого знаменитого ребёнка-актёра со времён Ширли Темпл. После успеха второй части 1992 года франшиза продолжилась без участия Маколея: вышли "Один дома 3" (1997), "Один дома 4" (2002), "Один дома: Праздничное ограбление" (2012) и "Дом, милый дом" (2021). Однако ни один из этих фильмов не смог приблизиться к успеху оригинала.