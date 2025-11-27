Калкин согласен сняться в продолжении "Один дома" - и у него есть оригинальная идея для сюжета

Маколей Калкин, актер, чье имя стало синонимом рождественского кино, наконец-то озвучил то, о чём миллионы фанатов мечтали десятилетиями: он не был бы категорически против возвращения к роли Кевина МакКаллистера. Заявление прозвучало во время его тура "Ностальгический вечер с Маколеем Калкином". Причем Калкин уже разработал концепцию сиквела: взрослый Кевин — вдовец или разведённый мужчина, который много работает и не уделяет достаточно внимания своему сыну. Обиженный ребёнок в итоге не пускает отца в дом и расставляет для него ловушки — те самые изобретательные и болезненные ловушки, которыми когда-то прославился сам Кевин.