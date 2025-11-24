Хотел пошутить, но не получилось: Безруков оправдывается после обвинений в национализме
Актер Сергей Безруков оказался в центре скандала после выступления на пресс-конференции, где он пародировал акцент жителя Узбекистана. Инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях среди узбекистанцев, многие говорят о неблагодарности и заносчивости популярного в прошлом актера.
Рассказывая о гастролях в Узбекистане, Сергей Безруков поделился историей о ночном посещении кладбища в Ташкенте, где похоронена дочь Сергея Есенина. По словам актёра, директор кладбища узнал его по сериалу "Бригада" и произнёс единственное слово — "Белый" — с заметным акцентом. Безруков решил воспроизвести эту речь, имитируя узбекский акцент перед аудиторией журналистов.
Безруков оскорбил жителей Узбекистана— Сharter97.org (@charter_97) November 22, 2025
Поводом стал фрагмент, где российский актёр пародировал речь и акцент местных жителей, описывая свой визит на кладбище.
Пользователи соцсетей и местные СМИ назвали такое поведение оскорбительным и неуважительным к культуре страны.… pic.twitter.com/kUw0ydnDOe
Сам актер не увидел в таком подходе ничего предосудительного, однако жители Узбекистана восприняли поведение как оскорбительное и демонстрирующее неуважение к их культуре. В комментариях к видео люди указывали на очевидную истину: никто не обязан говорить без акцента на неродном языке. Многие отмечали, что такое поведение от народного артиста России выглядит особенно неприемлемо, учитывая его статус и влияние.
Критики подчеркивали заносчивость в поведении Безрукова и несоответствие его образу кумира, которым его считают многие зрители. В социальных сетях началась волна негодования, где актёра обвиняют в национализме и неуважении к узбекскому народу. Люди уверены: продирование акцента представителей другой национальности — это не безобидный юмор, а форма унижения, основанная на языковых особенностях. Особенно показательно, что актёр рассказывал эту историю и ранее, не видя в ней ничего предосудительного. Это говорит о глубоко укоренившейся проблеме: отсутствии понимания, что подобные "шутки" могут оскорблять целые народы.
В ответ на критику Безруков записал видеообращение, в котором назвал происходящее провокацией и попыткой посеять межнациональную рознь. Он заявил, что с уважением относится к узбекским традициям и знает, как его любят в Узбекистане.