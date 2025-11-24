Хотел пошутить, но не получилось: Безруков оправдывается после обвинений в национализме

Критики подчеркивали заносчивость в поведении Безрукова и несоответствие его образу кумира, которым его считают многие зрители. В социальных сетях началась волна негодования, где актёра обвиняют в национализме и неуважении к узбекскому народу. Люди уверены: продирование акцента представителей другой национальности — это не безобидный юмор, а форма унижения, основанная на языковых особенностях. Особенно показательно, что актёр рассказывал эту историю и ранее, не видя в ней ничего предосудительного. Это говорит о глубоко укоренившейся проблеме: отсутствии понимания, что подобные "шутки" могут оскорблять целые народы.